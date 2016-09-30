IPhone 7 вне закона? Как искореняют серый импорт

Глава государственной фискальной службы Роман Насиров на заседании Кабмина 27 сентября удивил многих сенсационным заявлением: "Все телефоны iPhone 7, которые есть в Украине, завезены нелегально". По его словам, ни один такой смартфон не оформлен официально. "Если вы видите какой-то iPhone 7, то можете сказать этим людям, что они преступники", - заверил Насиров. Мобильные группы, по его словам уже эффективно работают над пресечением завоза новых айфонов на границе.





Что означает заявление Насирова? IPhone 7 ни в коем случае покупать нельзя, иначе есть риск угодить за решетку? Или гаджеты скоро отключат и конфискуют? Редакция ЛІГА.net выяснила, какие есть риски для любителей "яблочной" техники.





Какие айфоны легальны





Сразу стоит напомнить, что любой украинец имеет право провести через границу два смартфона. Преступником он не станет. Такая же норма предусмотрена для ввоза персональных компьютеров: не больше двух единиц. Подробная информация о том, что еще гражданам разрешено ввозить в Украину, есть на сайте МИДа.





"Пользователи могли приобрести гаджеты в легальных магазинах за рубежом для своего личного пользования", - подчеркивает управляющий партнер ЮК Юскутум Артем Афян. Юрий Котляров, его коллега, отвечающий в юркомпании за телеком, добавляет, что разрешения на ввоз должны оформлять только субъекты хозяйствования (физлица и юрлица).





Отключать серые телефоны (не только iPhone) тоже пока никто не собирается. Законодатели уже неоднократно грозили: скоро появятся нормативные акты, регламентирующие отключение серых гаджетов мобильными операторами. Но такие инициативы до сих пор остаются только на словах и бумагах.





"Все мы бывает высказываемся некорректно. И то что человек (а не поставщик серых телефонов - Авт.) - не преступник, тоже верно. Но не стоит закрывать глаза и на другую сторону правды. Серый рынок и контрабанда - зло для страны и всех нас", - комментирует заявление Насирова глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Александр Животовский.





Как искореняют серый импорт





Активная стадия войны властей с серым рынком айфонов началась осенью прошлого года, когда Apple представилаiPhone 6S. За несколько месяцев правоохранители и фискалы обыскали около 70% всех существующих малых и средних интернет-магазинов с продукцией Apple. Причем, как потом рассказывали сами представители магазинов, у них изымались не только новые айфоны, но и другая продукция Apple. Силовики забирали яблочный товар без разбора.





В этом году более или менее крупные онлайн-магазины не рискуют продавать новые айфоны, используя серые каналы поставок. Как рассказывает директор по маркетингу сети гаджетов Цитрус Виктор Шолошенко, официальный дистрибьютор продукции Apple в Украине компания Asbis собирается объявить о старте продаж "семерки" только в середине октября. По словам Шолошенко, финальной даты сейчас ждут все ритейлеры, которые собираются продавать новый смартфон легально. И собирают предзаказы. "Пока этого не произошло, коммерческие партии действительно не могли попасть в страну легально", - подчеркивает менеджер.





Но, очевидно, обысков снова не избежать. В интернете легко можно найти предложения от различных мало известных продавцов. Журналист ЛІГА.net пообщался с консультантом одного из интернет-магазинов, которая представилась как Мария. Она рассказывает, что новые смартфоны iPhone7, которые американская компания представила лишь 8 сентября, уже активно покупают в Украине. iPhone 7 c памятью на 128 Гб можно заказать, по ее словам, за 1040 долларов. Правда, ждать доставки придется всего несколько дней. "Официальные смартфоны неизвестно когда появятся и будут значительно дороже", - заманивает покупателя продавец-консультант.





"Проблема с контрабандой действительно стоит остро. Но, надо понимать, что этому способствует коррупция в органах таможни. Беда не в том, что айфоны находятся у пользователей, а в том, что они достаточно беспрепятственно проходят через границу", -подчеркивает Артем Афян. Поэтому борьбу с контрабандой, по его мнению, прежде всего, стоит начинать с массовой реорганизации работы таможни, а не угрозы конечным пользователям.





Обыски компаний и предпринимателей, которые занимаются продажей серого товара, тоже не выглядят комплексным и эффективным решением. Как подметил недавно адвокат Владимир Адонин, такие обыски - это отличная возможность для следователей заполучить новинку в свое распоряжение на неопределенный срок.





Стас Юрасов



