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IT-Индустрия
Гаджеты
9 ноября 17, 22:28
Перегрев iPhone – что нужно знать
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iPhone, как и любая другая техника, может нагреваться. А иногда нагреваться очень сильно. Это может привести к нежелательным последствиям.

Инженеры рассказали о возможных причинах перегрева и о том, как с ними бороться.

Почему перегревается iPhone

Причин перегрева iPhone предостаточно: от банальных, до малоизвестных. Вот самые распространенные:

  • - Попадание прямых солнечных лучей в течении долгого времени
  • - Нагрев во время зарядки аккумулятора
  • - Запуск «тяжелых» приложений (игры, GPS-навигации и т.д.)
  • - Восстановление устройства из резервной копии
  • - Анализ данных в системных приложениях (например, работа с фотографиями в приложении «Фото»)
  • - Попадание влаги внутрь устройства

По отдельности эти причины вряд ли приведут к чрезмерному перегреву, но вот несколько одновременно могут ощутимо навредить вашему айфону.

Как ведет себя телефон во время перегрева

Когда температура устройства превышает заданный рабочий диапазон, его поведение может быть таким:

  • - iPhone может перестать заряжаться
  • - может отключиться GPS и Wi-Fi
  • - может отключиться камера и вспышка
  • - дисплей может потускнеть или стать совсем черным

Какая температура считается нормальной

Компания Apple установила рабочий диапазон температур, при которых устройств должно работать исправно. А именно:

Телефон должен нормально и стабильно работать при температуре от 0 до 35 °C
Хранить телефон рекомендуется при температуре от –20 до 45 °C

Что делать если айфон перегрелся

Первое, что нужно сделать, это отключить телефон от зарядного устройства, если он к нему подключен. Дальше следует закрыть все приложения, исключить попадание солнечных лучей и снять чехол. В таком состоянии необходимо дать телефону остыть какой-то время (около 20 — 30 минут).

Что делать, чтобы избежать перегрева

Выполняйте следующие действия и все будет хорошо:

  • - Не стоит оставлять телефон под прямыми солнечными лучами
  • - Не оставляйте айфон в закрытом транспорте. Воздух в салоне машины быстро нагревается
  • - Если вы часто пользуетесь ресурсоемкими приложениями, то лучше откажитесь от плотных чехлов и закрытых кейсов
  • - Не запускайте «тяжелые» приложения во время зарядки устройства
  • - Не подвергайте телефон нагрузкам продолжительное время

Если раньше у вас возникали проблемы с перегревом айфона, то мы надеемся, что эта информация поможет вам их решить и исключить.
Берегите свои девайсы:)

Источник: uipservice.com

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