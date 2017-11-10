Перегрев iPhone – что нужно знать

Инженеры рассказали о возможных причинах перегрева и о том, как с ними бороться.
Почему перегревается iPhone
Причин перегрева iPhone предостаточно: от банальных, до малоизвестных. Вот самые распространенные:
- - Попадание прямых солнечных лучей в течении долгого времени
- - Нагрев во время зарядки аккумулятора
- - Запуск «тяжелых» приложений (игры, GPS-навигации и т.д.)
- - Восстановление устройства из резервной копии
- - Анализ данных в системных приложениях (например, работа с фотографиями в приложении «Фото»)
- - Попадание влаги внутрь устройства
По отдельности эти причины вряд ли приведут к чрезмерному перегреву, но вот несколько одновременно могут ощутимо навредить вашему айфону.
Как ведет себя телефон во время перегрева
Когда температура устройства превышает заданный рабочий диапазон, его поведение может быть таким:
- - iPhone может перестать заряжаться
- - может отключиться GPS и Wi-Fi
- - может отключиться камера и вспышка
- - дисплей может потускнеть или стать совсем черным
Какая температура считается нормальной
Компания Apple установила рабочий диапазон температур, при которых устройств должно работать исправно. А именно:
Телефон должен нормально и стабильно работать при температуре от 0 до 35 °C
Хранить телефон рекомендуется при температуре от –20 до 45 °C
Что делать если айфон перегрелся
Первое, что нужно сделать, это отключить телефон от зарядного устройства, если он к нему подключен. Дальше следует закрыть все приложения, исключить попадание солнечных лучей и снять чехол. В таком состоянии необходимо дать телефону остыть какой-то время (около 20 — 30 минут).
Что делать, чтобы избежать перегрева
Выполняйте следующие действия и все будет хорошо:
- - Не стоит оставлять телефон под прямыми солнечными лучами
- - Не оставляйте айфон в закрытом транспорте. Воздух в салоне машины быстро нагревается
- - Если вы часто пользуетесь ресурсоемкими приложениями, то лучше откажитесь от плотных чехлов и закрытых кейсов
- - Не запускайте «тяжелые» приложения во время зарядки устройства
- - Не подвергайте телефон нагрузкам продолжительное время
Если раньше у вас возникали проблемы с перегревом айфона, то мы надеемся, что эта информация поможет вам их решить и исключить.
Берегите свои девайсы:)
Источник: uipservice.com