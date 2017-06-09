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IT-Индустрия
Гаджеты
6 июня 17, 13:02
Amazon создает смартфон по цене, недостижимой для конкуренто
Amazon
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Компания ориентируется на нижний ценовой сегмент, при этом обещает сохранить качество и характеристики гаджета.
Американская корпорация Amazon после провала с линейкой мобильных гаджетов Fire занялась разработкой принципиально нового смартфона, который получил кодовое имя Ice.

Новый гаджет от Amazon будет работать на последней версии ОС Android 7.1 со всеми родными приложениями и поддержкой программ из Play Market. Скорее всего, Ice оснастят 5,2-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 435, 2 Гб оперативной памяти, 16 Гб физической, и 13-мегапиксельной камерой.

Инсайдеры также сообщили, что Amazon планирует продавать свою новинку преимущественно на развивающихся рынках, в частности в Индии. Стоить она будет 93 доллара (около 2,5 тысяч гривен).



Amazon выпустил свой первый смартфон Fire Phone летом 2014 года. Он работал на фирменной Fire OS и не поддерживал большинство популярных приложений. Через год компания прекратила его производство.

Источник: neskuchno-news.com
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