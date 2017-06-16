Стало известно, сколько будет стоить iPhone 8 (ФОТО)

Это касается не только внешнего вида, который, к слову, получит множество изменений, но и появление долгожданного безрамочного OLED-экран. Он должен занять практически всю поверхность на лицевой части, но с некоторыми оговорками.





Так, над экраном появится небольшой плавный вырез для разговорного динамика, фронтальную камеру и несколько датчиков.





Так как стоимость комплектующих iPhone 8 окажется значительно выше, чем в iPhone 7 и в любом другом поколении «яблочного» смартфона, то, по оценкам экспертов, базовая модель обойдется более чем в $1000.





Такую высокую стоимость сотрудники Apple смогут легко объяснить, ведь они одни из лучших маркетологов в мире.





Так как Apple всегда стремилась выпускать только устройства премиум класса, то стоимость выше тыщи баксов за юбилейный iPhone 8 – это вполне нормально.





Такое решение позволит Apple не только нормально заработать на каждом мобильнике, но и вновь сделать iPhone премиум-продуктом, который станет имиджевым, как раньше.













При этом, каждый человек будет понимать, что если он насобирает, то сможет приобрести себе его, поскольку его цена окажется не настолько высокой, чтобы навсегда отпугнуть покупателя.





Уже сейчас планшет iPad Pro 12.9 (2017) на базе процессора Apple A11X Fusion стоит 30300 грн в максимальной конфигурации, поэтому ценник на iPhone 8 с безрамочным экраном выше $1000 не вызовет волны негативных отзывов.





Смартфон будут покупать также активно, как и всегда, причем никуда не денутся и многокилометровые очереди возле магазинов Apple Store. Чтобы оставаться «в тренде», многие покупатели даже приобретут новый флагман в кредит, который они будут отдавать целый год.







