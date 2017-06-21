Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.04
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
28.99
USD
26.02
RUB
0.43
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Гаджеты
21 июня 17, 12:18
Аналитики прогнозируют взрывной рост продаж AR и VR
гарнитуры
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Аналитики IDC считают, что продажи AR и VR гарнитур значительно вырастут в ближайшие пять лет.
Так, в 2021 году будет реализовано около 100 миллионов устройств.

Для сравнения, в прошлом году их было продано не более 10 миллионов. По прогнозам, среднегодовой рост составит 57,7%.

При этом, по словам экспертов, наибольшим спросом будут пользоваться недорогие VR системы, требующие подключения к смартфонам.



Что касается AR (дополненная реальность), то ее ждет светлое будущее в коммерческом сегменте. В IDC считают, что 80% AR-гарнитур будет реализовано именно в нем.

В прошлом году AR-гарнитур было продано около 162 тысяч, VR-гарнитур — 9,5 миллионов. В 2021-ом году ситуация сильно изменится. AR разойдутся тиражом 25 миллионов, а VR – 67 миллионов.  

Источник: ferra.ru
Ещё по теме:
Верить ли прогнозу "трехкратный рост доходов компани NEC"?
Феномен создания бот-сетей сейчас переживает стремительный рост
В сентябре можно будет обменять старый iPhone на новый
Как избежать онлайн-мышеловки?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стало известно, сколько будет стоить iPhone 8 (ФОТО)
noimageAmazon создает смартфон по цене, недостижимой для конкуренто
noimageБезрамочный телефон будущего от создателя Android (ФОТО)
noimageПерегрев iPhone – что нужно знать
noimageНазван секрет низкой стоимости китайских телефонов
Лента новостей