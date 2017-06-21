Смартфон Galaxy S8 Active "отметился" на сайте производителя

Судя по всему, грядущая новинка получит классический плоский, а не изогнутый дисплей, как это реализовано в оригинальной версии терминала.





В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Snapdragon 835 + 4 ГБ ОЗУ и Android 7.0.













Другие подробности об этом аппарате на данный момент не известны.





Точная дата анонса пока также не называется.





Напомним, что прошлогодний Galaxy S7 Active получил небьющийся дисплей, аккумулятор повышенной емкости, прорезиненный пластик на задней панели, угловые «бамперы» и аппаратные кнопки вместо сенсорных.





