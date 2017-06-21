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IT-Индустрия
Гаджеты
21 июня 17, 19:32
Смартфон Galaxy S8 Active "отметился" на сайте производителя
Galaxy S8 Active
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Не представленный на данный момент официально смартфон Galaxy S8 Active на днях появился на официальном сайте компании Samsung.
Судя по всему, грядущая новинка получит классический плоский, а не изогнутый дисплей, как это реализовано в оригинальной версии терминала. 

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Snapdragon 835 + 4 ГБ ОЗУ и Android 7.0. 



Другие подробности об этом аппарате на данный момент не известны. 

Точная дата анонса пока также не называется.

Напомним, что прошлогодний Galaxy S7 Active получил небьющийся дисплей, аккумулятор повышенной емкости, прорезиненный пластик на задней панели, угловые «бамперы» и аппаратные кнопки вместо сенсорных.

Источник: itnews.com.ua
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