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IT-Индустрия
Гаджеты
21 июня 17, 19:49
Анонсирована игровая гарнитура ASTRO A10
ASTRO A10
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ASTRO Gaming представили новую игровую гарнитуру ASTRO A10 и объявляет о запуске новой модельной линейки.
Новая гарнитура была создана для того, чтобы еще большее количество геймеров испытали на себе всемирно известное качество сборки, комфорта и звука продукции ASTRO Gaming. Игровая гарнитура ASTRO A10 прекрасна во всех отношениях и имеет конкурентную цену.

A10 совместима с консолями семейства Xbox One (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), Windows PC, Mac, PlayStation 4, портативными консолями и мобильными устройствами, а также подходит для всех современных VR-гарнитур.

Стильное, прочное и легко настраиваемое изголовье, амбушюры с «эффектом памяти» для максимального комфорта, всенаправленный микрофон для четкой передачи голоса, поддержка технологии ASTRO Audio™ («Настроено для игр») и многие другие особенности ASTRO A10 подтверждают, что играть лучше с отличной гарнитурой.

Источник: megaobzor.com
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