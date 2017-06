Анонсирована игровая гарнитура ASTRO A10

Новая гарнитура была создана для того, чтобы еще большее количество геймеров испытали на себе всемирно известное качество сборки, комфорта и звука продукции ASTRO Gaming. Игровая гарнитура ASTRO A10 прекрасна во всех отношениях и имеет конкурентную цену.





A10 совместима с консолями семейства Xbox One (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), Windows PC, Mac, PlayStation 4, портативными консолями и мобильными устройствами, а также подходит для всех современных VR-гарнитур.





Стильное, прочное и легко настраиваемое изголовье, амбушюры с «эффектом памяти» для максимального комфорта, всенаправленный микрофон для четкой передачи голоса, поддержка технологии ASTRO Audio™ («Настроено для игр») и многие другие особенности ASTRO A10 подтверждают, что играть лучше с отличной гарнитурой.