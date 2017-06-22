Новая утечка раскрыла дизайн iPhone 8

iPhone 8 будет оборудован безрамочным дисплеем





На сайте ретейлера мобильнх аксессуаров появились снимки чехлов для iPhone 8, которые раскрывают дизайн нового смартфона Apple, сообщает Forbes.





Производителем чехлов и защитного стекла для еще не анонсированного устройства Apple является компания Olixar. Цены на аксессуары варьируются от 10 до 25 фунтов стерлингов. Ранее на площадке также появлялись изображения iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 до анонса.





Согласно изображениям, смартфон будет оборудован безрамочным дисплеем диагональю 5,8 дюйма и двойной камерой. Кроме того, в устройстве будет отсутствовать физическая кнопка домой, а верхней части дисплея будут располагаться датчики и разговорный динамик.













Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.





По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.



