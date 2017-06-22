Быстрее, чётче, мощнее. 5 самых заметных планшетов 2017 года

Размеры экрана, производительность, цены, операционные системы — на любой вкус



Cовременные планшеты — идеальные устройства для мобильной интернет-коммуникации: видеозвонков, электронной почты, общения в социальных сетях, просмотра фотографий, фильмов и видеороликов, интернет-сёрфинга и игр.

Представляем пять наиболее приметных планшетов, работающих под управлением iOS, Android или Windows, которые появились за последние полгода.

Apple iPad (9,7 дюймов) 2017 года

— Отличный экран

— Высокая производительность

— Автономная работа 10 часов

— Доступная цена

— Нет модели с объёмом памяти 256 ГБ

— Немного толще, чем iPad Air 2

— Процессор не такой мощный, как в старших моделях

Что и говорить, все iPad хороши. Единственный их недостаток — высокая цена. Но представленный в марте этого года 9,7-дюймовый iPad отличается от своих собратьев тем, что он относительно недорогой.

Обновлённый iPad 9,7 пришёл на замену iPad Air 2, обладает лучшей в своём классе производительностью (процессор А9), получил высококачественный дисплей Retina и способен работать без подзарядки в течение целого дня — 10 часов. Специально для него создано более 1,3 млн приложений.

Экран: 9,7", Retina, 2048x1536

Процессор: А9 с 64-битной архитектурой

Оперативная память: 3 Гб

Встроенная память: 32 Гб или 128 Гб

Операционная система: iOS 10

Камеры: основная – 8 Мп, фронтальная – 1,2 Мп

Аккумулятор: литий-полимерный, ёмкость 32,4 Вт/ч

Габариты: 240х169,5х7,5 мм

Вес: 469 г

Цена: от 11 000 грн

iPad 9,7 традиционно заключён в тонкий и прочный алюминиевый корпус unibody и весит 469 г.

Как основная 8 Мп, так и фронтальная 1,2 Мп HD-камеры планшета позволяют делать качественные фотографии и записывать HD-видео в условиях низкой освещённости, а также совершать видеозвонки.

На iPad 9,7 установлена iOS 10, обеспечивающая выразительные и анимированные способы общения с использованием Siri в приложениях, она предлагает карты с новым дизайном, а также новое приложение "Дом", которое даёт возможность управлять бытовой техникой с одного устройства.

iPad 9,7 поддерживает биометрическую технологию защиты. Отпечаток пальца — идеальный пароль, который невозможно угадать или забыть. Технология Touch ID позволяет мгновенно разблокировать iPad и защитить личные данные в приложениях. Её также можно использовать для покупок через Apple Pay в приложениях и на cайтах.

Samsung Galaxy Tab S3

— Отличный дисплей

— Высокая производительность

— Удобный стилус S Pen

— Мощная батарея

— Маркое стекло задней панели

— Нет NFC

Планшет Samsung Galaxy Tab S3 спереди и сзади закрыт стеклом, его рамка выполнена из алюминия. По сравнению с предыдущей моделью (Tab S2) планшет стал немного толще и тяжелее (прибавил 20 г) — это связано с использованием стекла вместо пластика. Тем не менее Galaxy Tab S3 остаётся очень тонким и лёгким, его удобно держать одной рукой.

Стекло Gorilla Glass 4, из которого выполнена задняя панель, хотя и выглядит красиво, при использовании устройства покрывается следами от пальцев — здесь нет олеофобного покрытия. К сенсорным клавишам под экраном надо привыкнуть — поначалу бывают ложные нажатия.

Экран: 9,7", Super AMOLED, 2048x1536

Процессор: четырёхъядерный Qualcomm Snapdragon 820, 2,15 ГГц

Операционная система: Android 7.0 Nougat

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 32 ГБ

Поддержка карт памяти: microSD (до 256 ГБ) + OTG

SIM: nano-SIM

Камеры: основная — 13 Мп, фронтальная — 5 Мп

Аккумулятор: 6000 мАч

Габариты: 237,3х169 х 6 мм

Вес: 429 г

Цена: от 21 000 грн

Изображение на 9,7-дюймовый дисплее очень красочное и контрастное, мелкий текст читается хорошо. При максимальной яркости даже под прямыми солнечными лучами экран не блекнет.

Galaxy Tab S3 получил и одну из фирменных фишек Samsung — поддержку пера S Pen. Стилус стал удобнее и больше, он напоминает карандаш. Экран реагирует на него мгновенно.

Последняя версия Android и мощное "железо" обеспечивают планшету очень высокую производительность. Galaxy Tab S3 прекрасно справляется даже с самыми ресурсоёмкими играми на максимальных настройках.

Планшет оборудован 13 Мп основной камерой со вспышкой и 5 Мп фронтальной. Можно записывать Full HD видео на основную камеру, делать таймлапсы и замедленное видео в HD-разрешении.

Аккумулятор обеспечивает до двух дней активной работы без подзарядки.

Microsoft Surface Pro 4

— Высокая производительность

— Отличный экран

— Удобная подставка

— Отсоединяемая клавиатура

— Высокая цена

— Нельзя назвать компактным и лёгким

Обновлённый Microsoft Surface Pro 4 позиционируется как гибрид планшета и ноутбука – у него большой экран (12,3 дюйма), отсоединяемая клавиатура и хорошая производительность.

Устройство заключено в алюминиевый корпус с чёткими гранями, на которых размещены аккуратные отверстия для вентиляции. Выдвижная подставка настраивается в пределах угла 165 градусов, это позволяет устроить Surface Pro 4 так, как вам удобно, — и в режиме планшета, и в режиме ноутбука.

Экран: 12,3”, PixelSense, 2736 х 1824

Процессор: Intel Core m3 7Y30 / Core i5-7300U / Core i7-7660U

Операционная система: Windows 10 Prо

Оперативная память: 4 ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ

Поддержка карт памяти: SDXC

SIM: micro-SIM, eSIM

Камеры: основная — 8 Мп, фронтальная — 5 Мп Windows Hello

Аккумулятор: 5087 мАч

Габариты: 292,1x201,4х8,5 мм

Вес: 770 г

Цена: от $799

Устройство получило отличный экран, обеспечивающий яркую и насыщенную картинку, которая хорошо видна с максимальных углов обзора.

В Surface Pro 4 может быть установлен один из трёх процессоров Intel семейства Kaby Lake — Core i3, Core i5 и Core i7 (со встроенным кулером).

Планшет оснащён двумя камерами. Фронтальная совместима с фирменной технологией Windows Hello и, распознавая лицо владельца с помощью специального сенсора, может использоваться вместо введения пароля.

Печатать на отстёгивающейся клавиатуре Surface Pro Type Cover удобно, можно изменить её наклон, клавиши — с подсветкой. Изготавливается клавиатура из итальянского материала Alcantara, известного как искусственная замша, а стоит дополнительных $159 (упрощённый вариант Type Cover обойдётся в $129).

Обновлённый стилус Surface Pen поддерживает до 4096 уровней силы нажатия, а также чувствителен к углу наклона по отношению к экрану. Он будет продаваться отдельно за $99.

Производитель уверяет, что новый Surface Pro 4 способен проработать на одном заряде аккумулятора до 13,5 часов.

Xiaomi Mi Pad 3

— Хороший экран

— Мощный процессор

— Лёгкий

— Не поддерживает карты памяти и SIM

— Нет вспышки

— Нет сканера отпечатка пальцев

Mi Pad 3 станет одним из лучших вариантов для тех, кто ищет обычный развлекательный планшет по доступной цене.

Планшет оснащен 7,9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2048×1536 пикселей. Соотношение сторон 4:3 позволяет отображать больше информации на одном экране. Читать с такого экрана удобно, но смотреть фильмы — не очень.

Экран: 7,9”, 2048×1536

Процессор: шестиядерный MediaTek MT8176

Операционная система: Android 7.0 Nougat, MIUI 8.2

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Поддержка карт памяти: нет

SIM: нет

Камеры: основная — 13 Мп, фронтальная — 5 Мп

Аккумулятор: 6600 мАч

Габариты: 200,4×132,6×6,95 мм

Вес: 328 г

Цена: от $220 (в Китае)

Mi Pad 3 изготовлен по технологии On-Cell — защитное стекло и дисплей расположены так близко друг к другу, что картинка на экране выглядит отлично: благодаря отсутствию дополнительного воздушного слоя дисплей обеспечивает хорошее изображение.

Mi Pad 3 оснащён процессором MediaTek MT8176 — мобильным шестиядерным чипом от MTK, который построен на современном 28 нм техпроцессе. Процессор и мощная графика обеспечивают качественную прорисовку и достойную частоту кадров в секунду в играх.

Фронтальная камера получила 5 Мп сенсор с апертурой f/2.0. Основная камера оснащается сенсором на 13 Мп с апертурой f/2.2 и может записывать FHD видео, но у неё нет LED-вспышки.

Планшет Mi Pad 3 оборудован ёмкой батареей на 6600 мАч и поддерживает быструю зарядку. Согласно паспортным данным, планшет может без подзарядки проработать до 12 часов в режиме просмотра видео и 867 часов (более 36 суток) в режиме сна.

Alcatel Plus 12

— Клавиатура с аккумулятором, процессором и модулем LTE

— Большой экран

— Ожидается доступная цена

— Разрешение экрана ниже, чем у других современных моделей

— Процессор слабоват

Alcatel Plus 12 — это гибридный планшет под управлением Windows 10, оснащённый клавиатурой. Цена устройства пока неизвестна, но она будет заметно ниже, чем у его аналогов. Ожидаемая дешевизна гаджета обусловлена некоторыми компромиссами.

Корпус у Alcatel Plus 12 не металлический, а изготовлен из пластика. Что важнее — планшет оборудован не самым мощным процессором Celeron N3350, а разрешение экрана составляет 1920 х 1080 пикселей, это маловато в сравнении с другими современными моделями.

Экран: 11,6", IPS, 1920x1080

Процессор: двухъядерный Intel Celeron N3350

Операционная система: Windows 10

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 32 ГБ

Поддержка карт памяти: microSD до 128 ГБ

SIM: нет

Камеры: фронтальная – 5 Мп Windows Hello

Аккумулятор: 6900 мАч

Габариты: 284x175x7,9 мм

Вес: 596 г (без клавиатуры)

Габариты/Вес клавиатуры: 287х186х6,9 мм/365 г

Цена: нет данных

Явным преимуществом планшета стала подсоединяемая клавиатура. Она не только позволяет с комфортом набирать текст, но и является полноценной док-станцией: у неё есть собственный аккумулятор ёмкостью 2580 мАч, а также процессор с ядрами Cortex-A7, 128 МБ оперативной и 256 МБ флэш-памяти. Тут же есть порт USB и модем LTE, который может предоставить подключение 15 устройствам.

Кроме того, Alcatel Plus 12 поддерживает функцию Windows Ink с использованием пера N-Trig.

В планшете имеется сканер отпечатков пальцев.

Камера у Alcatel Plus 12 только одна – фронтальная с 5 Мп сенсором (это вполне логично, если использовать его как ноутбук: где вы видели лэптоп с "задней" камерой?).





источник: focus.ua

