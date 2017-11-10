Почему быстро разряжается телефон и что делать в этом случае

Кто-то с ним даже проводит намного больше времени, чем с близкими людьми.

Конечно, это не нормально, ведь живое общение всегда гораздо лучше. Но, это мы сегодня обсуждать не будем. Что касается телефонов, то при длительной активной их эксплуатации батарея на телефоне (она же аккумулятор), бывает, что быстро разряжается. Для многих это можно приравнять к серьёзной трагедии. Ведь из сети Вы просто «выпадаете», Вам теперь нельзя позвонить, да и Вам уже никто не дозвонится.





В этом случае мы чуть ли не в панике начинаем искать розетку, чтобы подзарядить телефон. Сегодня, правда, есть и другое решение. Это мобильные устройства зарядки, так называемые «power bank». Если у Вас с собой есть такое устройство, то можно быстро зарядить свой телефон и без помощи электрической розетки. Но, если знать, как заряжать телефон, и что в нём можно отключить за ненадобностью, то можно выяснить, почему, же быстро разряжается Ваш телефон. Это даст Вам возможность подкорректировать Ваши действия и сохранить энергию батареи.





Быстро разряжается телефон. Причины и как их устранить?





Батарея на телефоне может быстро разряжаться по многим причинам. Начиная от неправильного процесса её зарядки, и вплоть до зависимости заряда от постоянной работы какой-нибудь энергозатратной функции. Большинство телефонов сегодня работают на системе «Андроид». Но, какой бы не была «операционка» на Вашем телефоне, есть определённые общие правила, которые позволят Вам длительное время держать батарею телефона в заряженном состоянии. Модель здесь тоже (Sumsung, Sony, iPhone и т.д) на это особо не влияет. Давайте научимся пользоваться телефоном так, чтобы серьёзно снизить его энергопотребление.





Отключаем ненужные функции на телефоне





Понятно, что производители конкурируют друг другом и постоянно борются за своего покупателя. Удержать своих покупателей можно лишь сделав свой телефон «круче», чем у конкурентов. Эта «крутизна» достигается в основном современным «железом» (то есть мощный процессор, память и т.п.), удобной операционной системой и множеством различных функций и приложений. Вот именно последняя составляющая нас в данный момент и интересует. Ведь многими приложениями мы просто не пользуемся. А, если и пользуемся активно, то нужно знать, как их можно отключить в нужное время, чтобы сэкономить зарядку телефона, когда его зарядить просто негде.





Автояркость





Первый параметр, это «Автояркость». Думаю, из названия этой функции понятно, что она призвана отрегулировать степень подсветки дисплея в зависимости от внешнего его освещения. Конечно, функция достаточно полезная, но лишь, если телефон Вы используете часто, и при различной степени внешнего освещения. Но, когда Вы очень много находитесь в одном месте (в том, же офисе, например), то эта функция Вам практически не нужна. Можете её отключить, а яркость дисплея отрегулировать под себя. Лучше всего снизить её минимально, учитывая удобство работы с телефоном при регулировке этого параметра.





Датчик освещённости в телефонах часто работает тогда, когда он вроде бы и не нужен. Это можно разобрать на простом примере. Например, Вы кому-то позвонили, и положили после этого телефон на стол. При этом у Вас не включена автоблокировка. Вы продолжаете заниматься своими делами, наклонившись к компьютеру. При этом, Ваша тень падает на экран телефона. Он соответственно, находясь в тени, яркость убавляет, а когда Ваша тень перестанет его накрывать, яркость опять автоматически прибавится. Такой незамысловатый процесс может вполне повториться далеко не один раз, пока телефон не заблокируете Вы, или функция автоматической блокировки. А любой датчик в телефоне работает всё так же от энергии батареи, датчик освещённости в том числе.





Автоматический поворот экрана





Такая функция тоже весьма удобна, если Вы постоянно «крутите» экран телефона. Но, кто-то этим пользуется редко. В этом случае её также отключаем. Акселерометр, датчик, который и поворачивает нам экран, энергии потребляет достаточно большое количество.













Автоблокировка





По-другому её называют тайм-аут дисплея. Обычно, проходит минута (это значение по умолчанию), и телефон блокируется, при этом сам дисплей просто тухнет. Здесь время лучше всего уменьшить до удобного для Вас минимума. Что даст Вам опять же экономию энергии.





Оперативная память





Её нужно периодически чистить. Приложения любой разновидности, которые Вам сейчас просто не нужны, нужно закрывать. Если они открыты, то они расходуют оперативную память и синхронизируют данные. Всё это, опять же расходует энергию батареи, хоть и не сильно. «Живые обои» тоже можно отнести к этой категории.





Дисплей «Amoled»





Если у Вас на телефоне стоит дисплей такого типа, то обои на рабочем столе должны стоять тёмные, или чёрные вообще. Такие дисплеи тратят энергию в зависимости от яркости картинок. Если сравнивать эти дисплеи с жидкокристаллическими, то они энергии потребляют меньше, когда картинка тёмная. А вот когда она яркая, то здесь они уже проигрывают жидкокристаллическим дисплеям в этом отношении.





Ридер, WI-FI и функция BlueTooth





Что касается первой функции, то есть ридера. Она полезна для любителей почитать, например в дороге. Для экономии батареи, её можно изменить на режим «ночной» (это своеобразная инверсия). Так, страница у Вас станет чёрной, а вот текст на ней поменяет цвет на белый. Принцип экономии здесь тот же, что и с Amoled дисплеями.

Если функции беспроводной связи, а это на данный момент WI-FI и его «собрат» BlueTooth, не нужны, то отключаем их обязательно. Многие модели телефонов на данный момент, делают это автоматически, но лишь когда телефон блокируется. Тоже самое касается почты и различных онлайн-сервисов. При их незначительном использовании отключают синхронизации (она работает автоматически) и обновления. 3G и 4G также не забывайте при ненадобности отключать. Все эти действия на пару часов помогут Вам продлить «жизнь» Вашей батареи.







