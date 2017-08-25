В Samsung презентовали новый Galaxy Note8 - ВИДЕО

Смартфон получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 1440 x 2960 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Корпус устройства выполнен из стекла и металла.

При этом он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Note 8 также оснащен восьмиядерным процессором Exynos 8895 и шестью гигабайтами оперативной памяти.

Вместе с тем, главной особенностью устройства стала двойная камера. Оба модуля имеют разрешение 12 мегапикселей, один из которых широкоугольный с апертурой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel, а другой – телефото с апертурой f2.4, который обеспечивает двукратный зум. Оба модуля имеют оптическую стабилизацию, кроме того, присутствует портретный режим с размытием фона.

Напомним, самая простая модификация Galaxy Note8 с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной будет стоить 941 доллар США. Версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной будет стоить 1 061 доллар США.