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IT-Индустрия
Гаджеты
24 августа 17, 09:13
В Samsung презентовали новый Galaxy Note8 - ВИДЕО
Galaxy Note8
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В Нью-Йорке в среду, 23 августа, корпорация Samsung представила новый смартфон Galaxy Note8.

Смартфон получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 1440 x 2960 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Корпус устройства выполнен из стекла и металла.

При этом он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Note 8 также оснащен восьмиядерным процессором Exynos 8895 и шестью гигабайтами оперативной памяти.

Вместе с тем, главной особенностью устройства стала двойная камера. Оба модуля имеют разрешение 12 мегапикселей, один из которых широкоугольный с апертурой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel, а другой – телефото с апертурой f2.4, который обеспечивает двукратный зум. Оба модуля имеют оптическую стабилизацию, кроме того, присутствует портретный режим с размытием фона.

Напомним, самая простая модификация Galaxy Note8 с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной будет стоить 941 доллар США. Версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной будет стоить 1 061 доллар США.
URA-Inform
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