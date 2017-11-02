Как защитить современные гаджеты от падения

С появлением огромного количества цифровой техники стали более востребованы самые разнообразные аксессуары, направленные на удобство использование и сохранение достойного вида. Если еще совсем недавно владельцы смартфонов и планшетов могли довольствоваться исключительно защитными пленками, которые спасали от царапин, однако никак не помогали в случае падения на землю, то сейчас появились более продвинутые “защитники”.

В любом магазине мобильных аксессуаров можно выбрать различные модели защитных стекол, которые в процессе эксплуатации различных устройств реально способны взять на себя основную силу, спасая оригинальные экраны от трещин. Однако важно понимать, что качество защитных стекол отличается у разных производителей, а потому необходимо подбирать такие модели, которые смогут полностью покрыть всю поверхность экрана устройства.

Если же выбирать модели защитных стекол, которые по краям никак не защищают углы, то скорее всего достичь желаемого уровня безопасности при падении не удастся. Самые разнообразные китайские модели защитных стекол хоть и выглядят вполне надежными, однако никакой реальной пользы для владельца смартфона не несут.

Чем защитить новый смартфон

Важно понимать, что защитить свой новый гаджет необходимо не только при помощи специального стекла, но и благодаря качественному чехлу, который уменьшит нагрузку при падении на землю. Наличие обыкновенной накладки на задней крышки совершенно не спасет устройство. Наличие плотных углов и толстого корпуса имеют более высокие шансы оказаться полезными для нового чехла. В сети можно встретиться огромное количество магазинов с аксессуарами для смартфонов. Выбирайте качественные.

Благодаря постоянно обновляющемуся ассортименту продукции клиенты смогут рассчитывать на то, что выбранные ими чехлы и защитные стекла действительно окажутся полезными и сохранять устройство в первозданном виде. Ни в коем случае не стоит экономить на качестве таких товаров, так как в дальнейшем проявятся серьезные недостатки в виде быстрого износа чехлов или других аксессуаров, купленных в сомнительных магазинах и виртуальных площадках.