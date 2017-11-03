В Алло назвали 5 причин, почему стоит приобрести iPhone 8

По ориентировочным данным, продажи юбилейного флагмана стартуют в ноябре 2017 года. Официальные Apple iPhone 8 появятся в магазинах «Алло» 27 октября. Покупателям предоставляется возможность купить гаджет в рассрочку 0% на 30 платежей. Также в магазинах действует специальная программа «Алло Обмен» — сдайте в магазин старый айфон и получите за него компенсацию в виде скидки плюс дополнительную экстра-скидку в размере 10%.





Мы выяснили, какие характеристики младшей версии восьмого поколения «яблочных» гаджетов достойны внимания украинских потребителей и сможет ли аппарат конкурировать с признанными лидерами рынка мобильных телефонов.





Процессор А11 Bionic





Производительность устройства не уступает старшим моделям, поэтому купить Apple iPhone 8 — рациональное решение для тех, кто хочет получить стильный смартфон со сверхбыстрым «железом», но за более демократичную цену. Смартфон получил 64-битный мобильный процессор А11 Bionic в связке с сопроцессором М11. Чипсет работает на 25% быстрее по сравнению с его предшественником — А10 Fusion. Центральный процессор сам принимает решение, как распределять мощность между ядрами: задействует все шесть ядер одновременно, когда требуется дополнительная мощность для решения сложных задач, а повседневные операции выполняет с минимальными затратами энергии. Мощности аппаратного ядра достаточно для плавной работы технологий машинного обучения, приложений дополнительной реальности и 3D-игр.





Беспроводная и быстрая зарядка





Благодаря стеклянному корпусу, смартфон iPhone 8 поддерживает стандарт беспроводной зарядки QI. Также можно пользоваться быстрой зарядкой. Батарея девайса заряжается до 50% за 30 минут при использовании кабеля Apple USB-C/Lightning и адаптера питания Apple USB-C мощностью 29 Вт, 61 Вт или 87 Вт.









Улучшенная камера 12 Мп





Устройство оснащено 12 Мп основной камерой с более быстрой увеличенной матрицей, вспышкой True Tone Quad-LED, автофокусом и светосилой f/1.8 для создания красочных снимков в условиях плохой освещенности. Благодаря профессиональным настройкам, качество мобильной фотографии выведено на новый уровень. Камера способна снимать видеоролики в формате 4К с частотой 60 кадров в секунду. Разрешение фронтального фотомодуля составляет 7 Мп.





Retina HD-дисплей 4.7″





Смартфон имеет красочный 4.7-дюймовый Retina HD-дисплей с разрешением 1334 х 750 точек и плотностью пикселей — 326 ppi. Кроме того, iPhone 8 — «лакомый кусочек» для любителей компактных гаджетов: смартфон удобно лежит в ладони. Габариты устройства — 138.4 х 67.3 х 7.3 мм.





Технология True Tone





Apple iPhone 8 стал первым «яблочным» смартфоном с поддержкой технологии True Tone, которая ранее использовалась только на планшетах Apple. Анализируя окружающее освещение, девайс автоматически настраивает цвета, яркость и насыщенность дисплея, обеспечивая комфорт использования.







