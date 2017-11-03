Caviar выпустила iPhone X Tesla с солнечной батареей (ФОТО)















Как утверждает сам производитель, на создание самозаряжающегося iPhone X его вдохновили «три великих человека – Никола Тесла, Стив Джобс и Илон Маск». Солнечная батарея позволит восполнить заряд аккумулятора смартфона – достаточно просто повернуть его задней панелью к солнцу. Никаких подробностей касательно того, насколько и за сколько можно зарядить iPhone X посредством встроенной солнечной батареи, производительнее приводит. Кстати, сама панель является ударопрочной.

Корпус, как и подобает такому классу устройств, выполнен полностью из титанового сплава. И поскольку эту Caviar в оформлении смартфона используются декорированные вставки из 24-каратного золота – по периметру задних граней и вокруг камеры. Также там есть авторские знаки подлинности Caviar.

Смартфон iPhone X Tesla выйдет ограниченным тиражом, причем все модели будут пронумерованы. Версия с 64 ГБ флэш-памяти оценена в $4445, а за модель с 256 ГБ флэш-памяти придется отдать $4700.

Источник: itc.ua

