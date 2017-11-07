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IT-Индустрия
Гаджеты
6 ноября 17, 19:23
Apple о возможном «выгорании» дисплея смартфона iPhone X
iPhone X
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Как известно, новейший iPhone X – это первый смартфон Apple с почти безрамочным дисплеем OLED.
Напомним, к общим достоинствам относятся насыщенные цвета, истинный черный цвет, принципиально недостижимый на жидкокристаллических дисплеях и заметно меньшее по сравнению с LCD, падение яркости изображения при взгляде под углом. Но есть у технологии OLED и недостатки. Наиболее существенным из них, пожалуй, является подверженность такому негативному эффекту как «выгорание», который проявляется при длительном отображении статического изображения. И вот на днях Apple обновила соответствующую страничку, посвященную дисплею смартфона iPhone X, чтобы уведомить покупателей о потенциальной возможности проявления этого нежелательного эффекта в будущем.

Apple предупреждает, что при взгляде под углом цвета и оттенки изображения на экране могут меняться и для технологии OLED это «совершенно нормально». Отметим, что в первых обзорах iPhone X об этом уже упоминали. Слабая сторона технологии OLED, названная в первом абзаце, тоже упоминается Apple. Но при этом компания подчеркивает, что дисплей Super Retina является лучшим на рынке и спроектирован таким образом, чтобы максимально снизить риск выгорания.

И все же Apple рекомендует владельцам iPhone X использовать функцию автоматической регулировки яркости, снизить интервал времени для автоматической блокировки экрана и регулярно обновлять ПО смартфона. Все это должно помочь максимально продлить срок службы экрана смартфона.

То, что дисплеи OLED подвержены выгоранию, показали недавние проблемы с Pixel 2 XL, хотя то были единичные случаи. Но этим предостережением Apple ограждает себя от подобного рода неприятностей. К тому же, как известно, в iPhone X используются экраны OLED производства Samsung. Южнокорейский гигант также поставляет экраны для младшей модели Pixel 2, которую, в отличие от старшей Pixel 2 XL, оснащенной панелью POLED от LG, проблема «выгорания» не затронула вообще.

Источник:itc.ua
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