Замена lifecell. На рынке мобильной связи новый дискаунтер

Образ мобильного дискаунтера в Украине обычно ассоциируется с третьим по величине игроком - lifecell. Оператор последним вышел на рынок и старался привлечь низкими расценками молодежь и переманить клиентов у конкурентов.





Но вот уже как несколько лет подряд между тарифами большой тройки не было заметно значительной разницы. И средний чек в месяц с каждого абонента у них плюс-минус совпадал.





Вплоть до недавнего времени - очевидным дискаунтером по среднему чеку вдруг стал Vodafone. Вчера компания отчиталась о финансовых результатах третьего квартала. Ее ARPU (среднемесячный доход с одного абонента) составил 47,5 грн. Это больше, чем кварталом ранее. Но по сравнению с конкурентами - Киевстар и lifecell - средний чек оказался заметно ниже - на 2,5-3 грн.









Повышения были. В чем подвох





Представители других игроков говорят, мол, сами не поняли, что произошло. "Мы тоже удивились", - отмечает собеседник LIGA.net в одной из мобильных компаний.





В самом Vodafone объясняют разницу в среднем чеке просто. "Мы цены повышаем в старых тарифах меньше всех", - говорит пресс-секретарь компании Виктория Павловская. Заметного повышения тарифов действительно с июля по октябрь не наблюдалось. Но в середине второго квартала (в мае) расценки в основной линейке Red компании таки подпрыгнули в среднем на 40%. Это была первая значительная коррекция с конца 2015 года, когда в то время еще МТС Украина (теперь ВФ Украина) подписала с британцами договор об использовании бренда Vodafone в Украине.





Во втором квартале Vodafone вывел на рынок условно безлимитный (3 ГБ в день, потом скорость снижается) 3G-пакет за 75 грн в месяц. Это значительно меньше, чем безлимит от конкурента - Киевстар. Хотя в нем и нет дневных ограничений, но и стоит он в два раза дороже - 155 грн.





3G-драйвер vs самая низкая минималка





У экс-дискаунтера lifecell за год средний чек вырос очень заметно - на 18%, до 50,4 грн. В отчете указаны две причины: увеличение потребления 3G и растущее количество абонентов, использующих более дорогие тарифы.





Почему ARPU не вырос и у Vodafone? Ведь потребление 3G у него тоже растет. Доходы от мобильного интернета у компании в третьем квартале 2017 года выросли на 72% по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года - до 969 млн грн.





Вероятно, ответ на этот вопрос могут дать свежие новости. Буквально недавно, уже в начале четвертого квартала, оператор с британским брендом повысил стоимость своих самых дешевых предложений Light+ и Red XS на 5 и 10 грн - до 40 и 50 грн в месяц. До повышения они, пожалуй, оставались самыми низкими расценками на рынке. Минимальный тариф у Vodafone (40 грн) сейчас все равно меньше, чем у Киевстар (45 грн - Безлим Разговоры) и равен по цене бюджетному тарифу Звонки Всем от lifecell, который не включает в себя 3G-пакет.





Еще одна поправка на ветер - сеть Vodafone по-прежнему работает в Донецке и Луганске и обслуживает около 2 млн сим-карт. Там нет 3G, а соответственно, нет и дополнительных доходов, которые приносит операторам мобильный интернет.





Таким образом, британский бренд действительно занимал позицию дискаунтера. Что примечательно, эта позиция не помогла ему увеличить абонентскую базу. В последнее время она практически не меняется и составляет 20,8 млн сим-карт.



