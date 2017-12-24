Смартфонизация: Мобильные операторы пошли ва-банк

Смартфоны, как когда-то мобильные телефоны, становятся в Украине общедоступными устройствами. Как писала недавно LIGA.net, умное мобильное устройство с вполне приличными техническими характеристиками уже вполне можно приобрести за $200.

На протяжении последних 5 лет продажи смартфонов в Украине ежегодно растут на 30%. Только за первое полугодие 2017 года, по данным GfK, в Украине было продано почти 2 млн смартфонов. И этот рынок становится привлекателен не только для производителей гаджетов, дистрибьюторов и ритейлеров.

Обновление парка перед 4G

Наполнять смартфонами рынок активно взялись в последнее время и мобильные операторы. В их интересах - перевести всех своих клиентов на умные устройства. Цель - оказание дополнительных услуг. Это могут быть все те сервисы, к которым украинцы привыкли в домашних интернет сетях - оплата платежей, покупка товаров, соцсети, мессенджеры и так далее. А после появления в Украине в 2018 году 4G в мобильных сетях по идее должно быть комфортно смотреть YouTube и ТВ.

В сетях сотовых операторов, как показал опрос, уже около 30% смартфонов поддерживают LTE. Новые сервисы уже есть кому предоставлять. Но хотелось бы больше клиентов. Поэтому компании начинают идти на любые шаги, чтобы расширить аудиторию.

Директор по продажами и абонентскому обслуживанию Vodafone Евгений Булах рассказал, что в следующем году оператор начнет активно продавать в своей рознице LTE-смартфоны. Это будет широкая линейка моделей, в том числе эксклюзивных, в ценовых категориях от 100-150$. Гаджеты будут реализовываться как через собственный online-магазин, новая версия которого будет запущена в первой половине 2018 года, так и через партнерские проекты. "В том числе с крупнейшим игроком интернет-ритейла магазином Rozetka", - уточняет он.

Очень смелые шаги

Киевстар, чтобы смартфонизировать своих абонентов, идет на более радикальные меры. Так, недавно оператор объявил, что в течение двух месяцев будет продавать смартфоны в своих магазинах и возвращать 20% стоимости от каждого из них на мобильный счет (на услуги связи) или оплачивать 2 платежа рассрочки. Очевидно, оператор проводит такую акцию в рамках эксперимента. Так как кэшбек по некоторым моделям действительно внушительный. Так, например, при покупке Samsung Galaxy Note 8 абоненту вернут около 6 000 грн. Скорее всего, это будет даже меньше себестоимости устройства. Оператор инвестирует таким образом в абонента, который теоретически будет расходовать с будущем больше денег на услуги со своего премиум-устройства.

В Киевстаре говорят, что продажи смартфонов в их интернет-магазине выросли в этом году на 180%, не раскрывая абсолютных цифр. И введенный кэшбек, по словам представителя пресс-службы, уже спровоцировал новый прирост.

Lifecell тоже готовит сюрпризы после нового года. Напомним, в этом году он основал дочернюю компанию Paycell. Как говорится в отчете Turkcell (владелец украинского оператора), за третий квартал, новая дочерняя структура была основана в том числе и для того, чтобы предоставлять абонентам кредит на устройства.

Сейчас оператор при покупке смартфона в его магазине тоже предоставляет абоненту своеобразный кэшбек - предоставляет определенный объем услуг на 6 и 12 месяцев. Как сообщили вчера в его пресс-службе, у компании уже есть идеи и по субсидированию. "И проекты в разработке, но пока мы не готовы озвучить детали", - интригуют представители lifecell.



