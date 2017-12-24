Заряжать телефон на ночь категорически не рекомендуется!

Литиево-ионные батареи мобильных телефонов и смартфонов последних лет выпусков после покупки уже не нуждаются в первоначальных манипуляциях зарядки-разрядки. Но миф остался, пишут «Акценты» . Как и миф о том, что первая полная зарядка, «закладывается» в память гаджета, и он будет всегда пополнять энергетический запас «по макушку». Отчасти такие действия были применимы к никелевым аккумуляторам.





В наше время самой распространённой привычкой среди пользователей оказалась возможность «накачать» мобильник энергией в ночной период. То есть ставить телефон на зарядку на всю ночь. Но такой метод, по мнению экспертов, негативно сказывается на долговечности работы батареи устройства.





Дело в том, что батарея любого гаджета рассчитана на конкретный срок эксплуатации. То есть, зарядить ее на 100% можно только определенное количество раз. Качественные батареи выдерживают большое, но не бесконечное, количество циклов зарядки-разрядки.





Поэтому, когда вы ставите телефон заряжаться на ночь и зарядка достигает 100%, устройство перестает заряжаться. Но как только батарея теряет запас энергии хотя бы на 1%, модуль заряда включается снова и заряжает аккумулятор до 100%, тем самым расходуя один цикл зарядки-разрядки.





За ночь такие возобновления могут происходить десятки и более раз. Если количество включений ограниченно, то ночные процедуры зарядки укорачивают срок службы батареи. Применение длительных бесконтрольных зарядок быстро ведёт к покупке нового прибора.









Советы:





- отслеживать статистику использования телефона (поможет выяснить на чём, каком режиме, приложении и тому подобное, наиболее расходуется энергия);





- для оптимального состояния достаточно держать запас заряда от 20 до 80%;





- не допускать полной утраты энергии;





- находящийся в «зарядке» гаджет, не должен эксплуатироваться (по аналогии – запрещается работать аккумуляторными инструментами во время их «подпитки»).







