Apple извинилась из-за замедления старых iPhone

Apple опубликовала извинения за "недопонимание", которое возникло после информации о намеренном занижении производительности некоторых старых моделей iPhone.

"Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, что Apple подвела вас. Мы приносим свои извинения. Было много недопониманий по этому вопросу, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию и рассказать об изменениях, над которыми мы работаем", − заявили в компании.

В сообщении отмечается, что вышедшее около года назад обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE, чтобы увеличить продолжительность работы батареи и избежать проблем с внезапными отключениями смартфонов.

В Apple пообещали снизить стоимость замены батарей для старых моделей в США на 50 долларов (с 79 до 29), а обновление iOS, которое выйдет в начале 2018 года, предоставит пользователям больше информации о состоянии аккумуляторов.

Напомним, ранее Apple призналась в намеренном занижении скорости некоторых моделей iPhone ради обеспечении лучшей работы аккумуляторов. После этого против компании было подано несколько исков с обвинениями.