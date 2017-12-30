У Apple отобрали права на имя ее основателя

Итальянские предприниматели Винченцо и Джакомо Барбато, зарегистрировавшие в 2012 году торговую марку Steve Jobs, получили все необходимые юридические документы на ее использование. Перед этим на Apple подали в суд после того, как компания признала факт намеренного замедления смартфонов.





Об этом сообщает HighSnobiety.





Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза признало правомерность регистрации еще в 2014 году, однако судебное разбирательство с Apple продлилось еще три года. Как отметили братья Барбато, они решили зарегистрировать бренд Steve Jobs "в знак уважения к великому бизнесмену".





Они также указали на то, что имя основателя Apple никак не закреплено за компанией юридически. Логотип их бренда представляет собой латинскую букву J, "надкушенную" с правой стороны. Юристы Apple основывали свою позицию на том, что данный логотип схож с логотипом Apple до степени смешения. Однако суд не согласился с этим доводом.





"Судьи не посчитали букву похожей на плод", – пояснили братья Барбато.





В настоящее время под брендом Steve Jobs выпускаются джинсы, футболки и другая одежда, однако в дальнейшем возможно и производство электроники. Как пояснили предприниматели, бренд задумывался ими в первую очередь для выпуска электронных устройств. Поэтому братья не исключают начала производства смартфонов с операционной системой Android.





Ранее также сообщалось, что новый iPhone X не смог войти в ТОП-3 лучших смартфонов 2017 года. Сравнительно низкий рейтинг флагмана Apple связан с проблемами камеры TrueDepth, а также "невероятно высокой ценой".







