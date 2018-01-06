Топ-8 ожидаемых новинок гаджетов в 2018 году

Представляем восемь самых интересных и, возможно, немного странных гаджетах, которые выйдут в наступившем 2018 году.

Долгожданные VR-очки от Apple





Фото - vrtalk.com

Собственные VR разработки есть почти у каждого уважающего себя производителя. Но компания Apple довольно долго заставляла ждать такой продукт. Тем не менее, развязка уже близка и в этом году мы увидим, чем удивят пользователей разработчики из Купертино.

Предположительно, главной особенностью очков будет наличие специальных дисплеев. Они будут очень удобными для чтения текстов и просмотра фильмов.

Известно, что данные с экрана телефона, будут транслироваться на очки поверх изображения окружающей действительности. Избранные уведомления, которые необходимо срочно прочитать, можно будет открыть, не доставая телефон из кармана.





Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy X1









Фото - themobileindian.com

В 2018 году в продаже должны появиться смартфоны с гнущимися или складывающимися дисплеями. Первой такой моделью может стать Galaxy X1. Смартфон будет складываться пополам благодаря прочному и эластичному полиамидному покрытию.

Кроме того, дисплей дополнят двумя AMOLED экранами на шарнирных крепежах. Таким образом, большой 7-ми дюймовый смартфон можно будет превратить в миниатюрный мобильный телефон. Разработчики говорят, что в любой форме устройство будет функциональным, а качество изображения останется высоким.

По начинке прибор, скорее всего, будет напоминать модель Galaxy S8, но производитель может добавить дополнительные функции.





VR-шлем с рекордным разрешением Pimax 8K









Фото - kickstarter.com

В 2018 году в США должен поступить в продажу шлем виртуальной реальности с рекордным разрешением экранов - Pimax 8K. Он состоит из двух 4K-дисплеев с полем обзора 200 градусов и стерео-наушников. По этим параметрам Pimax 8K существенно превосходит лидеров отрасли виртуальной реальности - PlayStation VR, Oculus Rift и HTC Vive.

Благодаря своим параметрам, в частности, широкому углу обзора, пользователь сможет полностью окунуться в виртуальную реальность, не упираясь в черные полосы по краям изображения. Pimax 8K работает с мощными PC, оборудованными видеокартами как минимум GeForce GTX 980 или 1070.

В комплекте со шлемом идут специальные контроллеры для захвата движений рук и управления внутри виртуальной реальности.

Pimax собрал необходимые $200 000 на Kickstarter за два часа. Гаджет будет стоить $449. Первые поставки можно ожидать в начале этого года.





Гибкий смартфон-браслет Lenovo CPlus









Фото - pinterest.com

Еще одним смартфоном с видоизменяющейся формой может стать гаджет от Lenovo. В 2016 году компания уже представляла рабочие прототипы гибкого смартфона-браслета CPlus.

Уже тогда прототипы были вполне функциональны. Они исправно работали в любом положении, а их экраны адекватно реагировали на нажатия.

Новый телефон сможет трансформироваться в браслет за счет уникальной системы сегментации. CPlus можно будет использовать, не снимая с руки. Насколько это удобно, пока не понятно, но создатели прочат гаджету высокую практичность. По плану, выпуск этой модели намечен на конец этого года.





Приставка-хаб Sony PlayStation 5









Фото - akket.com

В 2018 году планируется выход новой модели легендарной игровой приставки от Sony - PlayStation 5. Как рассказывал журналистам глава подразделения Sony в Великобритании Фергал Гала, компания собирается совершить переворот в мире игровой индустрии.

Приставку оснастят видео-портами на передней и задней панели, а также USB. Некоторые эксперты уверены, что создатели трансформируют игровую консоль в сетевой узел. Хаб сможет подключаться к удаленным серверам для загрузки игры, в результате чего отпадет необходимость периодически обновлять устройство.

Точную дату создатели пока не огласили. Предыдущее поколение было выпущено в 2013 году.





Микроволновка-морозилка Frigondas









Фото- frigondas.es

Frigondas - это испано-корейская компания. Ее разработка сочетает в себе возможности кулера для напитков, быстрой морозилки, микроволновой печи и устройства для размораживания продуктов.

Другими словами, гаджет может быстро заморозить свежие продукты, чтобы сохранить их текстуру, и охладить напитки в считанные минуты.

Создатели Frigondas утверждают, что гаджет может заморозить свежие фрукты и овощи всего за шесть минут. В большинстве домашних морозильных камер этот процесс длится почти в 15 раз дольше.





Котоподобная подушка Qoobo









Фото - kickstarter.com

На волне всеобщей популярности котиков японская компания Yukai Engineering решила создать в некотором роде подушку-котозаменитель, для тех, кто по каким-то причинам не может завести у себя дома настоящего кота.

Мягкая и приятная на ощупь подушка будет периодически напоминать о себе помахиванием хвоста, если ее долго не трогать. Когда Qoobo гладят или похлопывают рукой, робот активно виляет своей единственной конечностью. По словам производителя, эта схема движений разработана с учетом поведения как кошек, так и собак. Она создает иллюзию настоящего питомца.

Внутри Qoobo находится датчик для отслеживания движений и аккумулятор, обеспечивающий порядка восьми часов автономной работы. Робота можно будет заряжать с помощью USB-кабеля.

Цена устройства составит около $100. Сейчас компания собрала на Kickstarter 12 млн иен ($100 тыс.) из 5 млн запланированных. Первые гаджеты должны отправиться к своим хозяевам в сентябре этого года.





Google Home Mini









Фото - mashable.com

Хотя эта модель умной колонки от Google была презентована еще в конце 2017 года, похоже, что ее потенциал раскроется именно в этом году. Сейчас умные колонки превращаются из экзотики для гиков в гаджет для всех. Этому способствует и небольшая цена устроймтва. В США она составляет $49.

Google Home Mini оснащается 40-мм динамиком на 360 градусов и четырьмя светодиодами под тканевым покрытием. Размеры составляют 98х42 мм, вес - 173 грамма. Поддерживаются Wi-Fi и Bluetooth, есть функции Chromecast и Chromecast Audio. Колонка сможет помочь с расписанием, устанавливать напоминания, рассказывать новости и выполнять другие функции оригинальной Google Home с голосовым помощником Google Assistant.

К сожалению, в Украине официально купить Google Home Mini пока нельзя.

Источник: liga.net

