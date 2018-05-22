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IT-Индустрия
Гаджеты
21 мая 18, 21:19
В Китае представили Samsung Galaxy S Light Luxury. ВИДЕО
Samsung Galaxy S Light Luxury
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Около месяца назад в сети появились слухи о новом смартфоне Samsung с дизайном в стиле Galaxy S8, однако с характеристиками среднего уровня.

Эксперты строили догадки, что новинка появится на рынках под названием Galaxy S8 Lite, однако корейская компания выпустит несколько принципиально другое.

Судя по приглашениям, которые Samsung разослала на презентацию новинки в Китае, она получит название Galaxy S Light Luxury. Презентация устройства состоялась сегодня, 21 мая.


Основные характеристики Samsung Galaxy S Light Luxury

Устройство получило 5,8-дюймовый экран Infinity Display на базе панели Super AMOLED с разрешением 2220 х 1080 точек и соотношением сторон 18,5: 9. Также смартфон оснастили процессором Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти.

На задней панели смартфона Samsung Galaxy S Light Luxury расположена одиночная камера на базе 16-мегапиксельного сенсора с диафрагмой f/1,7 и вспышкой. Оптической системы стабилизации изображения здесь нет. Камера способна записывать видео с разрешением 4K с частотой 30 кадров в секунду. Сканер отпечатков пальцев расположен справа от объектива камеры. В прошлом году такое размещение сканера в Galaxy S8 вызвало критику у пользователей, поэтому в модели Galaxy S9 его переместили под камеру. На лицевой панели имеется 8-мегапиксельная фронтальная камера и объектив с диафрагмой f/1,7.

В смартфоне Samsung Galaxy S Light Luxury используется батарея емкостью 3 тысячи миллиампер часов. Зарядить смартфон можно через порт USB-C, а также он поддерживает беспроводную зарядку. Корпус новинки изготовлен по стандарту IP68. Дополнительно сообщается о наличии сканера радужной оболочки глаза и выделенной кнопки для активации виртуального ассистента Bixby. Работать Galaxy S Light Luxury будет под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Цена Samsung Galaxy S Light Luxury

Пока смартфон Samsung Galaxy S Light Luxury поступит в продажу только в Китае с предустановленными программами для местного рынка. Цена новинки составляет 625 долларов (около 16 340 гривен).
telegraf.com.ua
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