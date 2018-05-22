В Китае представили Samsung Galaxy S Light Luxury. ВИДЕО

Эксперты строили догадки, что новинка появится на рынках под названием Galaxy S8 Lite, однако корейская компания выпустит несколько принципиально другое.

Судя по приглашениям, которые Samsung разослала на презентацию новинки в Китае, она получит название Galaxy S Light Luxury. Презентация устройства состоялась сегодня, 21 мая.



