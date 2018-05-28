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IT-Индустрия
Гаджеты
28 мая 18, 10:58
В сети показали новый рендер Google Pixel 3
рендер Google Pixel 3
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В сети появились новые фото третьего поколения смартфонов Pixel от Google.

Новый рендер на своей странице в Twitter опубликовал пользователь под ником @curciopau09, передает 4pda.

Стоит отметить, что неизвестный источник и спорное качество рендера вызывают сомнения, что именно так будет выглядеть будущий Pixel 3. Впрочем, этот вариант также нельзя исключать, так как безрамочный дисплей с вырезом сверху является одним из главных трендов 2018 года.

Также есть вероятность, что Pixel 3 получит тонкие рамки со всех сторон вокруг экрана без какого-либо выреза. Изображение такого устройства ранее обнаружили в тестовой версии Android P. В прошлом именно в бета версии Android N нашли намеки на дизайн оригинального Google Pixel.

Ранее в коде AOSP уже обнаружили упоминания Pixel 3. Презентация новых смартфонов традиционно ожидается в октябре.
telegraf.com.ua
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