Представлены смартфоны Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1

Компания HMD представила три новых смартфона начального и среднего уровня: Nokia 5.1, 3.1 и Nokia 2.1. Два первых – аппараты, выпущенные в рамках программы Android One, что гарантирует выпуск последних обновлений ОС на протяжении двух лет и обновлений безопасности ОС в течение трех лет, а последний – ультрабюджетная модель c ОС Android Oreo (Go Edition).

Модели Nokia 5.1 и Nokia 3.1, как становится понятно по названию, являются улучшенными версиями прошлогодних среднеуровневых моделей Nokia 5 и Nokia 3. Напомним, что у первого корпус выполнен из алюминиевого сплава 6000-й серии, а лицевая часть прикрыта защитным стеклом 2.5D Corning Gorilla Glass, тогда как у Nokia 3 металлическая только рамка шасси, а задняя панель сделана из пластика. Смартфон Nokia 2.1 является моделью начального уровня и работает под управлением Android Oreo (Go Edition). Он изготовлен в пластиковом корпусе и предлагает минимальные характеристики.

Теперь подробнее о параметрах:

Nokia 5.1

Nokia 3.1





Nokia 2.1

Модель Nokia 3.1 поступит в продажу в июне, а Nokia 5.1 и Nokia 2.1 придется подождать до июля.