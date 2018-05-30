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IT-Индустрия
Гаджеты
30 мая 18, 09:46
Представлены смартфоны Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1
Nokia
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Компания HMD представила три новых смартфона начального и среднего уровня: Nokia 5.1, 3.1 и Nokia 2.1.

Компания HMD представила три новых смартфона начального и среднего уровня: Nokia 5.1, 3.1 и Nokia 2.1. Два первых – аппараты, выпущенные в рамках программы Android One, что гарантирует выпуск последних обновлений ОС на протяжении двух лет и обновлений безопасности ОС в течение трех лет, а последний – ультрабюджетная модель c ОС Android Oreo (Go Edition).

Модели Nokia 5.1 и Nokia 3.1, как становится понятно по названию, являются улучшенными версиями прошлогодних среднеуровневых моделей Nokia 5 и Nokia 3. Напомним, что у первого корпус выполнен из алюминиевого сплава 6000-й серии, а лицевая часть прикрыта защитным стеклом 2.5D Corning Gorilla Glass, тогда как у Nokia 3 металлическая только рамка шасси, а задняя панель сделана из пластика. Смартфон Nokia 2.1 является моделью начального уровня и работает под управлением Android Oreo (Go Edition). Он изготовлен в пластиковом корпусе и предлагает минимальные характеристики.

Теперь подробнее о параметрах:

Nokia 5.1

Экран — 5,5 дюйма разрешением 2160х1080 пикселей; Платформа — MediaTek Helio P10; Память — 2/3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ флэш-памяти; Камеры — одинарная основная с матрицей 16 Мп, фронтальная с матрицей 8 Мп; Аккумулятор — 2970 мА·ч; Габариты — 151,1х70,7х8,3 мм; Цвета — бронзовый, синий, чёрный; Цена —от $220

Nokia 3.1

Экран — 5,2 дюйма разрешением 1440х720 пикселей; Платформа — MediaTek MT6750; Память — 2/3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ флэш-памяти; Камеры — одинарная основная с матрицей 13 Мп, фронтальная с матрицей 8 Мп; Аккумулятор — 2990 мА·ч; Габариты — 146,3 х 68,7 х 8,7 мм при массе 138 г; Цвета — синий с медным, черный с серебристым, белый со стальным Цена —от $160


Nokia 2.1

Экран — 5,5 дюйма разрешением 1280х720 пикселей; Платформа — Snapdragon 425; Память — 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ флэш-памяти; Камеры — одинарная основная с матрицей 8 Мп, фронтальная с матрицей 5 Мп; Аккумулятор — 4000 мА·ч; Габариты — 153,6 х 77,6 х 9,7 мм при массе 174 г; Цвета — синий с медным, синий с серебристым, серый с серебристым; Цена —от $115

Модель Nokia 3.1 поступит в продажу в июне, а Nokia 5.1 и Nokia 2.1 придется подождать до июля.
ITC.ua
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