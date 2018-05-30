Рекламный ролик Xiaomi Mi 8 показал на возможности смартфона

Уже завтра Xiaomi представит новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 8, которым отметит 8 лет с момента своего основания. Чтобы еще раз напомнить общественности об этом важном анонсе, компания опубликовала новое рекламное видео, в котором намекнула на некоторые особенности устройства. Продолжительность ролика, в котором сам смартфон не появляется, составляет 29 с.

По утечкам мы знаем, что одной из особенностей Xiaomi Mi 8 станет сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном устройства. Собственно, прикосновение к закрытому на замок дневнику или шкафу с их последующим открытием на видео говорит об этом возможности. Появление зонтика на видео – явная отсылка к водонепроницаемости, а множество ярких сцен и объектов указывают на богатую цветовую палитру устройства.

Xiaomi Mi 8 должен стать первым смартфоном с Android, который будет оснащен сложной фронтальной 3D-камерой, похожей на TrueDepth Camera в iPhone X. Кроме того, у Xiaomi Mi 8 будут собственные анимированные смайлы, которые практически в точности копируют вариант купертинских Animoji.

Также известно, что в основной камере Xiaomi Mi 8 будут использоваться сенсоры разрешением 20 и 16 Мп, а также объективы с диафрагмой F/1,7 и F/2,0 соответственно. Кроме того, инсайдеры сообщают о более доступной версии Xiaomi Mi 8 SE (Special Edition), которая якобы получит такую же камеру, но променяет SoC флагманского уровня Snapdragon 845 на модель среднего уровня Snapdragon 710.