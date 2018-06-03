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IT-Индустрия
Гаджеты
2 июня 18, 23:07
В Сети рассекретили дизайн нового iPhone (ФОТО)
iPhone
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Появилось изображение макета нового iPhone

Появился макет будущего "яблочного" смартфона, на котором можно в деталях рассмотреть внешность гаджета.

В Сети были опубликованы макеты будущего iPhone. Изображения появились на Twitter-странице известного инсайдера @OnLeaks.

По его словам, изображения демонстрируют внешний вид iPhone с экраном диагональю 6,1 дюйма. Предположительно, это может быть бюджетный гаджет с IPS-экраном. Тем не менее, он также получит "вырез" для Face ID.

Задняя панель устройства выглядит так же, как у iPhone 8 - это стеклянная панель с одинарной камерой.


Также предполагается, что это поколение iPhone полностью лишится сканера отпечатка пальцев.

Презентация новой линейки iPhone ожидается в сентябре этого года. Более детальной информации о характеристиках пока нет.


Источник:  Корреспондент.net 
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