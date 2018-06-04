Производители телефонов имели доступ к данным на Facebook

Компания Facebook за последние 10 лет предоставила доступ к данным пользователей соцсети как минимум 60 компаниям, которые производят мобильные телефоны, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщению, в рамках партнерских договоренностей по обмену данными, компании-разработчики смартфонов в ряде случаев имели доступ к данным пользователей соцсети и их друзей.

Отмечается, что большинство соглашений до сих пор в силе, хотя с апреля 2018 года Facebook начал постепенно от них отказываться.

Эти сделки позволили Facebook расширить охват и позволить производителям устройств предлагать клиентам популярные функции социальной сети, такие как кнопки обмена сообщениями, "like" и адресные книги.

Также сказано, что педставители Facebook уверяют, что все соглашения с производителями телефонов о доступе к данным соответствуют правилам компании и требованиям Федеральной комиссии по торговле США.

В компании заявили, что за все время действия соглашений не было ни одного случая каких-либо злоупотреблений полученными данными.

Ранее выяснилось, что компания Cambridge Analytica использовала личные данные десятков миллионов пользователей Facebook для таргетирования политической рекламы. 2 мая Cambridge Analytica объявила о прекращении работы.

11 апреля Цукерберг на слушаниях в Конгрессе сообщил, что соцсеть сохраняет данные о сайтах, посещаемых пользователями. Также он сказал, что его персональные данные были слиты Cambridge Analytica.