Смартфон Lenovo Z5 представлен официально

На протяжении нескольких последних недель компания Lenovo подстёгивала интерес к своему смартфону Z5, публикуя эскизы и рендеры полностью полноэкранного устройства. Судя по предварительным изображениям, дисплей в этом устройстве практически не имеет рамок по всем четырём сторонам, а также не содержит выемки. Наконец, Lenovo официально представила смартфон Z5, и он всё же имеет выемку в верхней части дисплея, там размещаются камера, сенсоры и решётка разговорного динамика. А под дисплеем имеется небольшая, но всё же заметная рамка.

Смартфон Lenovo Z5 оснащён 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2240х1080 точек) и соотношением сторон 19:9. Как заявляет производитель, рамки вокруг дисплея более тонкие, чем у Xiaomi Mi 8 и iPhone X, а выемка – более узкая, чем у этих моделей. Соотношение размеров дисплея к размерам корпуса составляет 90%.

Новинка несёт на борту 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Обещанной версии с хранилищем на 4 ТБ нет. Ёмкость батареи составляет 3300 мАч. Вряд ли этого будет достаточно, чтобы работать в режиме ожидания на протяжении 45 дней, как обещал главный исполнительный директор Lenovo Чанг Ченг. Поддерживается быстрая зарядка с передачей 18 Вт энергии.

На задней панели смартфона Lenovo Z5 расположена двойная камера, которая включает 16-мегапиксельный основной сенсор и вспомогательный 8-мегапиксельный сенсор. Также на задней панели имеется сканер отпечатков пальцев. Камера на лицевой панели содержит 8-мегапиксельный сенсор. В качестве операционной системы используется версия Android 8.1 с интерфейсом ZUI 4.0.

Смартфон Lenovo Z5 поступит в продажу 12 июня по цене $200 (6/64 ГБ) или $280 (6/128 ГБ).