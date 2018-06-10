Sony представила новую камеру с уникальным сенсором

Камера предлагает пользователям действительно высокий уровень качества съемки вкупе с отличным набором технологий и весьма удобным размером для переноски. Sony заверяет, что новая модель камеры, расширяющая модельный ряд RX, является наиболее комплексной и многофункциональной для самых разных категорий пользователей.

Главная особенность и в то же время главное преимущество камеры скрывается за новым типом линз, использующей технологию 24-70 мм f/1.8-2.8 с фирменной технологией и обработкой от всемирно известной оптической компании Zeiss. При весе в 301 грамм, новая модель камеры может быть легко спрятана в любой элемент одежды и переносить ее не составит труда даже самым занятым.

Кроме того, модель RX100 VI обладает зумом в 24-200 мм, что позволяет пользователям приближать изображение на значительное расстояние безо всяких видимых потерь в его качестве. Предварительные тесты продемонстрировали, что камера прекрасно справляется как со стандартной, так и с макросъемкой, что не может не радовать тех, кто как раз присматривает отдельную камеру именно для данного режима фотографирования – стоит учесть также высокую скорость затвора, которую можно отдельно регулировать.

Sony позаботилась о множестве интересных моментов и особенностей, которые сделают эксплуатацию данной камеры намного приятнее и комфортнее в сравнении со многими аналогичными вариантами от других производителей. Именно поэтому Sony решила дополнительно расширить модельный ряд RX 100, представив несколько нестандартное компактное решение – не секрет, что японский производитель все еще намеревается оставаться лидером в сфере специальной техники для фотографирования и видеосъемки.