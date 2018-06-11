Unihertz представила необычный мини-смартфон

При этом телефон Unihertz Atom, несмотря на свои размеры, обладает очень хорошими функциями. Дисплей Unihertz Atom имеет разрешение 432х240 точек и покрыт защитным стеклом Gorilla Glass. Смартфон работает на 8-ядерном процессоре с частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти.

На задней панели размещена 16-мегапиксельная камера. Селфи-камера имеет 8 МП. Также на лицевой панели размещен сакнер отпечатков пальцев. Кроме того, на правой боковой грани есть программируемая кнопка, которой можно запускать выбранные приложения.

Батарея Unihertz Atom имеет емкость 2000 мАч. В устройстве интегрированы двухдиапазонный модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, модули Bluetooth 4.2, NFC, A-GPS и тому подобное. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1.

Сейчас разработчики Unihertz Atom запустили кампанию на Kickstarter (портал для привлечения средств на реализацию собственных проектов), чтобы профинансировать выпуск этой модели. Изначально планировалось собрать 50 тысяч долларов, но проект уже собрал более 700 тысяч долларов.

Продажи смартфона Unihertz Atom планируют начать в октябре. Предварительная стоимость телефона оценена в 300 долларов (7800 гривен).