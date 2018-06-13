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IT-Индустрия
Гаджеты
13 июня 18, 14:30
О «говорящих» дисплеях смартфонов Samsung Galaxy S10 и LG G8
Vivo NEX
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У представленного вчера смартфона Vivo NEX с очень высоким соотношением площади экрана к площади лицевой панели (91,24%) громкоговорители, как известно, встроены под поверхность дисплея.

У представленного вчера смартфона Vivo NEX с очень высоким соотношением площади экрана к площади лицевой панели (91,24%) громкоговорители, как известно, встроены под поверхность дисплея. Соответствующая технология носит название Screen SoundCasting Technology и по своей сути является аналогом разработки, которую в свое время Xiaomi применила в смартфоне Mi Mix. Новые данные указывают на то, что будущие флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 и LG G8 (названия предположительные) тоже будут использовать подобного рода технологии. Это, в числе других нестандартных компоновочных решений, как ожидается, позволит конструкторам достичь соотношения, близкого к 100%. Иными словами, в Galaxy S10 и LG G8 экраны могут занимать уже все 100% лицевой панели.

Собственно, еще в конце мая в рамках выставки Society of Information Displays 2018 компания Samsung впервые рассказала о концепции технологии Sound on Display. Тогда же был показан инженерный прототип Samsung Galaxy S9+, у которого роль разговорного динамика выполнял экран. Говоря конкретнее, звук передавался к уху человека при помощи вибраций.

Как утверждается, соответствующая технология Samsung позволит экрану, точнее, определенной области экрана смартфона (пиктограмма уха на изображении выше) вибрировать в частотном диапазоне 100-8000 Гц. Этого должно быть достаточно, чтобы отчетливо слышать собеседника даже в шумном окружении. Один из источников даже указывает точную диагональ экрана Samsung Galaxy S10 – 6,2 дюйма. Экран такого же размера установлен в актуальной модели S9+. Это невольно наталкивает на мысль, что Samsung Galaxy S10 благодаря истинной безрамочности предложит чистые 6,2 дюйма в более компактом корпусе.

Что касается LG, в ассортименте производителя уже есть серийные устройства с «говорящими» экранами – телевизоры LG Crystal Sound OLED. Компании LG только осталось распространить технологию на смартфоны.
ITC.ua
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