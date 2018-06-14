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IT-Индустрия
Гаджеты
14 июня 18, 10:12
Qualcomm тестирует новый чипсет для смартфонов
Qualcomm
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Компания Qualcomm, похоже, не спешит отказываться от Snapdragon 600 серии.

Информация о новинке под названием Snapdragon 680 засветилась на странице популярного бенчмарка Geekbench. Примечательно, что чипсет под кодовым названием SD680 и тактовой частотой 2,15 ГГц набрал впечатляющие 1940 баллов в одноядерном тесте и 5153 балла в многоядерном. Тестирование проводилось на неназванном устройстве с 6 ГБ оперативной памяти под управлением Android 8.1 Oreo.

Таким образом, новый процессор расположился между Snapdragon 710, Snapdragon 660 и Snapdragon 630. Результаты одноядерного теста практически идентичны показателям топового чипсета 2017 – Snapdragon 835. Новинка стала второй из 6-ядерных процессоров в 600 линейке.

На данный момент нет информации о том, в каких устройствах появится новый чипсет, а также когда это произойдет. Однако, судя по производительности, новинка предназначена для устройств среднего ценового диапазона. Ожидается, что Snapdragon 680 будет выполнен по 14-нм техпроцессу.
telegraf.com.ua
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