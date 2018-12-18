Распознавание по лицу в смартфонах лучше не использовать

Forbes провёл любопытный эксперимент по тестированию встроенных в смартфоны систем распознавания по лицу. Для этого один из сотрудников издания обратился к компании Backface, расположенной в Бирмингеме. В специальной студии его голову отсканировали с помощью системы из 50 камер, затем напечатали на 3D-принтере в масштабе 1:1. На это ушло несколько дней и более 300 фунтов стерлингов.

В эксперименте использовались четыре флагманских смартфона на Android от разных производителей и iPhone X компании Apple. Все Android-устройства (LG G7 ThinQ, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8, OnePlus 6) разблокировались после того, как к ним подносили напечатанную голову, и только iPhone X невозможно было обмануть таким способом.

Быстрее всех «сдались» LG G7 и OnePlus 6, которые моментально снимали блокировку. Что касается смартфонов Samsung, с ними было немного сложнее. Потребовалось некоторое время, чтобы подобрать нужное освещение и угол, после чего Galaxy S9 и Note8 тоже можно было разблокировать. Представители «проигравших» уже завили, что технологию распознавания по лицу нельзя рассматривать как инструмент для защиты данных, это всего лишь более удобный способ для разблокировки смартфона, аналогичный тому, как это делается с помощью обычного свайпа по экрану.

С iPhone X всё иначе. Face ID использует камеру TrueDepth с ИК-датчиком, проектором точек и технологию машинного обучения. Apple заявляет, что её система применяется не только для разблокировки iPhone, но и для защиты приложений и подтверждения финансовых операций. Примечательно, что с помощью фальшивой головы также не получилось обмануть и биометрическую систему Windows Hello от Microsoft.