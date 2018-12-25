Samsung начала обновлять смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+

Сегодня компания приступила к распространению стабильной версии обновления прошивки на базе операционной системы Android 9.0 Pie для упомянутых моделей смартфонов. В числе первых о получении апдейта сообщили пользователи Galaxy S9 и Galaxy S9+ в Германии, Нидерландах и Словакии.

Размер обновления примерно равен 1,7 ГБ. Версия для Galaxy S9 носит обозначение G960FXXU2CRLI, для Galaxy S9+ — G965FXXU2CRLI. Как обычно, этот процесс носит поэтапный характер. В самое ближайшее время апдейт должен стать доступен и для украинских пользователей Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Обновление приносит не только возможности новой ОС Android Pie, но и новый пользовательский интерфейс, который более адаптирован под управление одной рукой. Обновление также включает свежую декабрьскую заплатку системы безопасности Android, которая направлена на устранение различных уязвимостей операционной системы.

Samsung начала бета-тестирование Android 9.0 Pie для смартфонов Galaxy S9 и Galaxy Note9 примерно месяц назад, первоначально планируя выпустить окончательную версию обновления в январе. То, что производитель сумел выпустить апдейт с опережением собственного графика на месяц, безусловно, радует, как и общее ускорение темпов выпуска обновлений.Android. Напомним, что обновление Android Oreo для смартфонов Galaxy S8 вышло только спустя семь месяцев после изначального релиза ОС, а обновление Android Nougat добралось до Galaxy S7 только спустя пять месяцев после выхода.

Напомним, весной 2017 Google представила инициативу Project Treble, которая должна позволить упростить и ускорить процесс выхода обновлений операционной системы Android за счет модульности. Пока ощутимого эффекта от этой инициативы мы не заметили (новая Android 9.0 Pie пока не смогла занять даже 0,1 % рынка), но в прошлом месяце Google заявила, что все новые смартфоны с Android 9.0 Pie полностью совместимы с Project Treble, благодаря чему в будущем смогут обновляться еще быстрее.