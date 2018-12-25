Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
31.22
USD
27.37
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
Гаджеты
24 декабря 18, 19:58
Samsung начала обновлять смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+
Samsung
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Как раз к праздникам Samsung преподнесла приятный сюрприз владельцам смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Сегодня компания приступила к распространению стабильной версии обновления прошивки  на базе операционной системы Android 9.0 Pie для упомянутых моделей смартфонов. В числе первых о получении апдейта сообщили пользователи Galaxy S9 и Galaxy S9+ в Германии, Нидерландах и Словакии.

Размер обновления примерно равен 1,7 ГБ. Версия для Galaxy S9 носит обозначение G960FXXU2CRLI, для Galaxy S9+ — G965FXXU2CRLI. Как обычно, этот процесс носит поэтапный характер. В самое ближайшее время апдейт должен стать доступен и для украинских пользователей Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Обновление приносит не только возможности новой ОС Android Pie, но и новый пользовательский интерфейс, который более адаптирован под управление одной рукой. Обновление также включает свежую декабрьскую заплатку системы безопасности Android, которая направлена на устранение различных уязвимостей операционной системы.

Samsung начала бета-тестирование Android 9.0 Pie для смартфонов Galaxy S9 и Galaxy Note9 примерно месяц назад, первоначально планируя выпустить окончательную версию обновления в январе. То, что производитель сумел выпустить апдейт с опережением собственного графика на месяц, безусловно, радует, как и общее ускорение темпов выпуска обновлений.Android. Напомним, что обновление Android Oreo для смартфонов Galaxy S8 вышло только спустя семь месяцев после изначального релиза ОС, а обновление Android Nougat добралось до Galaxy S7 только спустя пять месяцев после выхода.

Напомним, весной 2017 Google представила инициативу Project Treble, которая должна позволить упростить и ускорить процесс выхода обновлений операционной системы Android за счет модульности. Пока ощутимого эффекта от этой инициативы мы не заметили (новая Android 9.0 Pie пока не смогла занять даже 0,1 % рынка), но в прошлом месяце Google заявила, что все новые смартфоны с Android 9.0 Pie полностью совместимы с Project Treble, благодаря чему в будущем смогут обновляться еще быстрее.
ITC.ua
Ещё по теме:
Fortnite для Android стать эксклюзивом для Galaxy Note9
Характеристики Galaxy Note9 подтвердились
Samsung представила SSD на 4 ТБ для массового потребителя
Запуск Bixby 2.0 будет одновременным с выходом Galaxy Note9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Распознавание по лицу в смартфонах лучше не использовать
noimageЛучшие смартфоны 2018 года: самые недооцененные модели
noimageВ Китае iPhone оказался под тотальным запретом
noimageКогда смартфоны Samsung Galaxy S10 появятся в продаже?
noimageРаскрыли особенности дизайна смартфона Samsung Galaxy S10
Лента новостей