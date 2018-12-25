iPad Pro 2018г соответствует высочайшим стандартам качества

На прошлой неделе компания Apple подтвердила ресурсу The Verge, что некоторые новые планшеты iPad Pro могут поставляться уже погнутыми из коробки. Якобы такие незначительные деформации допустимы и не являются браком. Но пользователей такое положение вещей явно не устроило, поэтому в ситуацию вмешался вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Дэн Риччио (Dan Riccio), который написал развёрнутый ответ нескольким владельцам погнутых iPad Pro.

Топ-менеджер компании подтвердил позицию Apple по этой проблеме. С его слов «iPad Pro 2018 года соответствует самым высоким стандартам качества Apple в плане дизайна и точности производства».

«Мы тщательно спроектировали его [iPad Pro], а каждая часть производственного процесса находится под контролем. Наши текущие спецификации для iPad Pro допускают изгиб в 400 микрон, что гораздо меньше, чем у предыдущего поколения планшетов. Эти 400 микрон составляют менее полмиллиметра (или четыре сложенных вместе листа бумаги), и этот показатель не изменится при нормальном использовании продукта на протяжении всего срока его службы. Учтите, что эти допустимые изгибы никак не влияют на работу устройства», – из письма Дэна Риччио.

Вице-президент Apple пообещал, что официальная позиция компании в отношении проблемы гнущихся iPad Pro будет представлена с дня на день, однако на текущий момент Apple не сделала никаких публичных заявлений. Возможно, письмо Риччио содержит часть этого предстоящего заявления, поскольку во втором абзаце шрифт поменялся, как будто его скопировали и вставили с другого документа.

На данный момент Apple не запустила никаких программ по замене проблемных iPad Pro, так как считает такие изгибы нормой. Тем временем продолжают поступать сообщения о том, что пользователям меняют гнутые планшеты, но только за доплату.



