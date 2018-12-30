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30 декабря 18, 10:41
Киевстар закрывает старые тарифы. Кого коснутся изменения
В период с 15 января по 15 февраля 2019 Киевстар прекращает действие некоторых устаревших тарифных планов. Абоненты, которых касаются изменения, будут проинформированы в разделе Архив тарифов и SMS-сообщениях минимум за 7 дней.
Об этом говорится в сообщении Киевстар.
Абоненты смогут ознакомиться с предложенным пакетом услуг в новом тарифном плане и, если он им не подойдет, самостоятельно выбрать любой актуальной тарифный план и перейти на новые условия обслуживания.
Другим абонентам будет предложен тарифный план с учетом их профиля использования услуг, чтобы новые условия соответствовали актуальным потребностям.
"Устаревшие тарифные планы, которые сокращаются, были введены в действие в среднем 5 или более лет назад, и в настоящее время имеют невыгодные и неактуальные для абонентов условия", - отмечается в сообщении.
В предложенных новых тарифах абоненты получат:
- Безлим для звонков на номера внутри сети Киевстар, вместо ограниченного пакета минут;
- От 30 до 300 нетарифицируемых минут для звонков на номера других мобильных операторов, вместо оплаты за каждую минуту такого звонка;
- Возможность звонить на городские номера по тарифам от 0,3 грн/мин;
- Для пользователей мобильным интернетом количество мегабайт в их тарифах увеличится в среднем в 1,5 раза.
Список тарифов, которые закрываются:
- XXL
- Базовий
- Безлім + Київстар
- Класичний
- Комфорт
- Ультра Комфорт
- Вільний Київстар 35
- Вільний смартфон
- Би29
- 5+0 Новий!
- Вільний Київстар
- Комфорт+
- Київстар 3G онлайн 2017
Источник: liga.net