Киевстар закрывает старые тарифы. Кого коснутся изменения

В период с 15 января по 15 февраля 2019 Киевстар прекращает действие некоторых устаревших тарифных планов. Абоненты, которых касаются изменения, будут проинформированы в разделе Архив тарифов и SMS-сообщениях минимум за 7 дней.





Об этом говорится в сообщении Киевстар.





Абоненты смогут ознакомиться с предложенным пакетом услуг в новом тарифном плане и, если он им не подойдет, самостоятельно выбрать любой актуальной тарифный план и перейти на новые условия обслуживания.





Другим абонентам будет предложен тарифный план с учетом их профиля использования услуг, чтобы новые условия соответствовали актуальным потребностям.





"Устаревшие тарифные планы, которые сокращаются, были введены в действие в среднем 5 или более лет назад, и в настоящее время имеют невыгодные и неактуальные для абонентов условия", - отмечается в сообщении.





В предложенных новых тарифах абоненты получат:





- Безлим для звонков на номера внутри сети Киевстар, вместо ограниченного пакета минут;





- От 30 до 300 нетарифицируемых минут для звонков на номера других мобильных операторов, вместо оплаты за каждую минуту такого звонка;





- Возможность звонить на городские номера по тарифам от 0,3 грн/мин;





- Для пользователей мобильным интернетом количество мегабайт в их тарифах увеличится в среднем в 1,5 раза.





Список тарифов, которые закрываются:





- XXL

- Базовий

- Безлім + Київстар

- Класичний

- Комфорт

- Ультра Комфорт

- Вільний Київстар 35

- Вільний смартфон

- Би29

- 5+0 Новий!

- Вільний Київстар

- Комфорт+

- Київстар 3G онлайн 2017







