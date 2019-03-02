Samsung поборол Apple в забавной схватке. ВИДЕО

Анонсированные в прошлом месяце смартфоны Samsung Galaxy S10 обладают уникальной возможностью заряжать другие устройства, вроде носимых гаджетов и даже других смартфонов. Единственное условие – наличие беспроводной зарядки, сообщает iGuides.





Проведенный тест Galaxy S10 показал забавную особенность – мощность беспроводной зарядки этих смартфонов в 2 раза выше, нежели у стандартных адаптеров питания, входящих в стандартную комплектацию iPhone.





Все модели Galaxy S10, S10e и Galaxy S10+ способны заряжать iPhone XS, XS Max и XR с мощностью 9 ватт — на 4 ватта больше, чем проводное зарядное устройство из официального комплекта. Разница почти в два раза.









Несмотря на то, что пользователи давно просят Apple разработать более мощные адаптеры питания, производитель упорно игнорирует просьбы, вкладывая в комплекты с iPhone слабую 5-ваттную зарядку. Адаптер большей мощности можно приобрести за дополнительные деньги, причем немалые – вот такой маркетинговый ход.





