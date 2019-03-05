Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7 сертифицирован в Китае

На сайте китайского регулятора появились подробные характеристики смартфона, хотя живые фотографии пока отсутствуют. Особых отличий в дизайне у Xiaomi Redmi 7 от старших Redmi Note 7/Note 7 Pro не предвидится. Но вполне вероятно, что задняя панель у бюджетного Xiaomi Redmi 7 будет пластиковая, а не стеклянная.

Габариты Redmi 7 (каталожный номер модели M1810F6LE) составляют 158,65х76,43х8,9 мм при массе 180 г. Устройство оснащено достаточно крупным дисплеем диагональю 6,26 дюйма разрешением 1520х720 пикселей. Напомним, его предшественник Redmi 6 (на заглавном фото) оснащается дисплеем диагональю 5,45 дюйма.

Предусмотрены версии с 2/16, 3/32 и 4/64 ГБ оперативной и флэш-памяти. Во всех версиях предусмотрен слот для карт памяти microSD.

Емкость аккумулятора составляет 3900 мА•ч, но TENAA указывает минимальное значение, так что в итоге может оказаться АКБ емкостью 4000 мА•ч, как у Note 7/Note 7 Pro.

Основная камера, как и у старших собратьев сдвоенная, но конфигурация иная. В базе данных TENAA указано, что главный модуль основной камеры является 12-мегапиксельным, а дополнительный — 5-мегапиксельный. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

На смартфон установлена ОС Android 9.0 с фирменной оболочкой MIUI 10.

Анонс Xiaomi Redmi 7 ожидается уже завтра.