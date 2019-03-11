Новые мобильные устройства Samsung с приложением Spotify

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify наращивает свое сотрудничество с компанией Samsung.

Пресс-служба Spotify сообщила, что их музыкальное приложение теперь будет предустанавливаться на «новые мобильные устройства Samsung во всем мире», включая недавно выпущенную линейку Galaxy S10 и готовящийся к релизу складной смартфон Galaxy Fold.

Кроме того, американским покупателям Galaxy S10 отныне доступна бесплатная полугодовая премиум-подписка (обычная стоимость Spotify Premium в США – $10 в месяц), правда, речь идет только о новых аккаунтах — на уже существующих профилях бесплатную премиум-подписку активировать не получится. В будущем акционное предложение может быть распространено и на другие страны.

Ранее Samsung интегрировал Spotify в своего виртуального ассистента Bixby.