В Украине стартовали продажи Samsung Galaxy S10

В Украине наконец стартовали продажи новых флагманов Samsung Galaxy S10, а в компании уже говорят об успехе «юбилейных» устройств.





Сколько предзаказов





Напомним, с 20 февраля, когда в Сан-Франциско состоялась презентация «десяток», и до 7 марта украинские магазины принимали предзаказы на флагманы. Те, кто оформил заявку, получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds.





В Samsung подсчитали количество проданных по предзаказу смартфонов — их почти вдвое больше, чем прошлогоднего флагмана Galaxy S9. Но это пока не окончательные итоги: до конца марта статистика может еще вырасти за счет смартфонов, которые пока не выкуплены.





По предзаказам лидирует старшая модель Galaxy S10+, на которую приходится ⅔ всех заказов.





Где и почем продают





Топовый Galaxy S10+ получил 6.4-дюймовый дисплей Super AMOLED с отверстием для двойной фронтальной камеры и изогнутыми краями. Под ним расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. На задней панели — тройная камера с основным модулем на 12 мегапикселей, 12-мегапиксельным «телевиком» с двукратным приближением и 16-мегапиксельным «шириком» с углом обзора 123°, внутри аккумулятор на 4100 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Сам смартфон тоже может служить в качестве зарядки для других гаджетов: для этого их достаточно просто положить на него.









В Украине доступна модель на фирменном процессоре Exynos 9820, оперативной памяти 8 гигабайт, встроенной 128 или 512 гигабайт. Ее стоимость — от 32 999 гривен. Есть и керамическая версия с 12 ГБ ОЗУ, накопителем на 512 ГБ и ценником в 39 999 гривен. Она выпускается в белом или чёрном цветах, а остальные — в чёрном, зелёном и перламутровом.





Galaxy S10 получил 6.1-дюймовый дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев и отверстием для «одинарной» фронтальной камеры. Чипсет и задняя камера идентичны Plus-версии, конфигурация памяти только одна — 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора 3400 мАч, но здесь тоже есть поддержка беспроводной зарядки и подзарядки других устройств









Смартфон доступен в чёрном, зелёном и перламутровом цветах за 29 999 гривен.





У Samsung Galaxy S10e плоский 5.8-дюймовый дисплей Super AMOLED с более заметными рамками, обычный сканер отпечатков пальцев, расположенный на торце, но тот же топовый чипсет Exynos 9820. Смартфон лишился телеобъектива, основная камера двойная. Внутри 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и аккумулятор емкостью 3100 мАч.





В дополнение к трём цветам, как у старших моделей, есть четвёртый жёлто-зелёный вариант с очень метким названием «цитрус». Младший флагман оценили в 24 999 гривен.



