Новые подробности о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 4

Прежде всего, интересно то, что дисплей будущей новинки будет выполнен полноцветным. Это позволит сделать ее использование более комфортным. Так же изменится подход к элементам управления трекером. В новой модели сделать это можно будет нажатиями на физическую клавишу под дисплеем, или нажатиями на экран с отображаемым интерфейсом.

Еще одна новая функция заключается в том, что в Xiaomi Mi Band 4 появится голосовой ассистент. Но пока нет информации, что за голосовой помощник будет использован в трекере. Есть вероятность, что это будет разработка Google, но, возможно, будет только поддержка оригинального ассистента исключительно для китайского рынка.

Если внимательно посмотреть на изображения, то в них можно заметить намек на то, что обновленный трекер даст пользователю возможность управления музыкой на смартфоне. Функция очень полезная и многих именно она может склонить к покупке именно этой новой модели.

Анализируя последние утечки, можно предположить, что китайцы могут выпустить версию браслета с NFC-чипом, а для сопряжения с другими устройствами будет использоваться самый быстрый стандарт «синего зуба» Bluetooth 5.0. Ожидается, что релиз трекера состоится уже до конца текущего месяца.

Источник: itcrumbs.ru

