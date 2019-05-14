Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном

И уже сейчас очевидно, что постепенно технологии гибких экранов будут проникать в другие сегменты. Собственно, буквально вчера мы писали о том, что французский модный дом Louis Vuitton решил оснастить гибкими дисплеями женские сумочки из линейки Canvas of the Future. Китайская компания Lenovo же нашла технологии более практичное применение. Производитель показал первый ноутбук с гибким экраном. Пока безымянная модель будет выпущена в рамках семейства Lenovo ThinkPad X1 в 2020 году (более точные сроки пока не сообщаются).

Ноутбук оснащен гибким дисплеем типа OLED диагональю 13,3 дюйма разрешением 1920х1440 производства компании LG. В разложенном состоянии вы получите огромный планшет, а в сложенном (экран сгибается посередине) — компактный ноутбук.

В режиме ноутбука вторая часть экрана выступает в роли клавиатуры. Звучит знакомо? Да, мы тоже вспомнили прошлогоднюю трансформируемую модель Lenovo Yoga Book C930 со вторым экраном E Ink вместо клавиатуры. В случае новой модели Lenovo ThinkPad X1 со сгибаемым экраном главное преимущество заключается в портативности. Собственно, это и есть ответ на вопрос: «А зачем ноутбуку гибкий экран?». За счет одного гибкого экрана вместо двух обычных с поворотными шарнирами достигается большая компактность.

Вдобавок к обычным режимам ноутбука или планшета Lenovo предлагает еще несколько практичных сценариев использования этого необычного устройство, например, как книгу с «страницами» контента на каждой стороне или же как альбом с двумя страницами для рисования. Разумеется, экран поддерживает работу со стилусом, устройство будет поставляться вместе со стилусом Wacom (крепится к передней части устройства и выдвигается в сторону, когда она развернута).Также его можно использовать для просмотра фотографий и видео в режиме «палатки».









Увы, Lenovo пока не сообщает подробные технические спецификации, так что мы пока не знаем, сколько будет стоить складной ThinkPad X1. Но с учетом того, что складной смартфон Samsung Galaxy Fold стоит $2000, а и Huawei просит за собственный Mate X все $2600, очевидно, что ноутбук Lenovo ThinkPad X1 со сгибаемым дисплеем дешевым точно не будет.

Обозреватель ресурса Tom’s Hardware, которому удалось провести некоторое время с прототипом устройства, пишет, что устройство оснащалось неизвестным процессором Intel, дисплеем с соотношением сторон 4:3, двумя портами USB Type-C, ИК-датчиком для работы функции распознавания лиц Windows Hello и стереодинамиками.

Ресурс The Verge отмечает, что сгибаемый ThinkPad X1 весит до одного килограмма. А Gizmodo добавляет, что в режиме ноутбука диагональ основного экрана составляет 9,6 дюйма.

Как можно видеть, работает ThinkPad X1 под управлением ОС Windows 10, так что очевидно, что Microsoft уже занимается добавлением поддержки гибких экранов.