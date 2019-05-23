За Samsung Galaxy Fold в стиле Игры престолов просят $8000!

Очередной жертвой, подвергшейся модификации инженерами Caviar, стал складной смартфон Samsung Galaxy Fold, который, как известно, задерживается из-за проблем с дисплеем. Коллекционное издание смартфона получило название Game of Thrones Edition и несложно догадаться, какая тема обыгрывается в его оформлении, коим новинка собственное и выделяется. Правильно, она оформлена в стилистике недавно закончившейся «Игры престолов» и посвящена пока еще неизданным романам Джорджа Мартина из цикла «Песнь льда и пламени», по которым поставлено шоу HBO.





Специалисты Caviar, дав волю фантазии, использовали композитный камень и объемный барельеф, и превратили корпус в стилизованную «обложку» долгожданной, еще не дописанной книги Джорджа Мартина «Ветра Зимы». Дизайн устройства, показанного на картинках, включает карту Вестероса и нанесенный поверх узор, в котором угадываются символы великих домов Семи королевств.





В лучших традициях Caviar, новинка щедро отделана золотом пробы 999, нанесенным на барельеф по технологии Double Electroplated. Из золота также выполнена декоративная застежка, скрепляющая две части корпуса устройства.













Модель Samsung Galaxy Fold Game of Thrones Edition будет выпущена тиражом всего в семь экземпляров (отсылка к Семи королевствам). Естественно, все модели будут пронумерованы.





Caviar уже начала принимать предзаказы, обещая отгрузку с началом мировых продаж Samsung Galaxy Fold. Цена, как обычно у Caviar, по-настоящему заоблачная. Но что интересно, российский вариант Galaxy Fold Game of Thrones Edition стоит эквивалент $7700, а глобальная версия еще дороже — $8180. Это более чем вчетверо дороже цены обычного Galaxy Fold ($1980).



