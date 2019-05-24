Apple вынудили сообщать о замедляющих iPhone обновлениях

Пару лет назад Apple подверглась волне критики после того, как компания признала факт снижения производительности ранее выпущенных моделей iPhone, объясняя это желанием предотвратить возможность отключения смартфонов из-за изношенного аккумулятора.

Затем компания позволила владельцам iPhone проверять состояние своего аккумулятора и иметь возможность отключить программное ограничение производительности устройства.

Теперь, согласно сообщению CNBC, компания Apple заранее уведомит пользователей об обновлении операционной системы iOS, которое замедлит их iPhone. Apple заключила соответствующее соглашение с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании, которое ранее провело расследование по поводу снижения производительности iPhone.

В результате пользователи будут знать, когда выйдет это обновление, и смогут при желании не устанавливать новую прошивку.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple извинилась за замедление старых iPhone.



