Смартфон Xiaomi Mi 9T в Украине по сниженной цене 9 999 грн

Но условия украинского выпуска Xiaomi Mi 9T, который займет место между Xiaomi Mi 9 и Mi 9 SE, известны уже сейчас.

Отметим, что в Китае смартфон продается с 6 июня по цене от 1 999 юаней (~$289), в Европе купить Xiaomi Mi 9T можно будет с 17 июня за 299 и 399 евро в зависимости от объема встроенной памяти. В Украине попытаться купить Xiaomi Mi 9T можно будет в день премьеры 27 июня. В этот день пройдет первая молниеносная распродажа, в рамках которой ограниченная партия смартфонов в единственном цвете Carbon Black будет предлагаться по сниженной акционной цене — 9 999 грн. Указанная цена соответствует среднему варианту Xiaomi Mi 9T с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, обычная розничная цена новинки составит 10 999 грн, что при нынешнем курсе все равно меньше европейской цены.

Не исключено, что более доступная версия Xiaomi Mi 9T с 64 ГБ флэш-памяти и топовая 8/128 ГБ в конечном итоге тоже доберутся до украинского рынка, а к черному цвету присоединятся две градиентных расцветки (синяя и красная), которые доступны на других рынках. Но пока точных данных об этом нет, как нет подробностей об условиях продаж в Украине старшей модели Xiaomi Mi 9T Pro.

Главных особенностей Xiaomi Mi 9T три — экран с очень тонкими рамками без каких-либо вырезов и отверстий, выдвижная фронтальная камера разрешением 20 Мп и тройная основная камера с основным модулем на 48-мегапиксельном сенсоре изображения Sony IMX582 с объективом максимальной диафрагмой F/1,75 (два вспомогательных — сверхширокоугольный модуль на 13 Мп и 8-мегапиксельный модуль с телеобъективом для зума).

Xiaomi Mi 9T оснащается дисплеем Super AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением 1080х2340 пикселей со встроенным сканером отпечатков пальцев, SoC Snapdragon 730 и аккумулятором емкостью 4000 мА•ч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки.

Также в оснащение входят разъемы USB-C и 3,5 мм. Из коробки смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.

Со всеми подробностями о характеристиках смартфона Xiaomi Mi 9T вы можете ознакомиться в нашем анонсе китайской версии Redmi K20.



