В 2020 г. появятся смартфоны c 108-мегапиксельными камерами

Даже бюджетные модели способны запускать требовательные игры (пусть и на низких настройках качества графики), а модели среднего уровня, не говоря уже о флагманах, легко справляются с любыми играми и ресурсоёмкими приложениями. Потому для привлечения внимания потенциальных покупателей производители вынуждены уделять внимание другим аспектам, таким как дизайн и камеры.

Что касается дизайна, мы уже видели полноэкранные смартфоны без вырезов в дисплее. В таких устройствах применяются либо сквозные отверстия в экране, либо выдвижные модули камер. Также производители начали уделять внимание складным устройствам.

Что касается камер, то в этом сегменте следует ожидать увеличения количества мегапикселей в сенсорах и более активно использования в объективах систем с оптическим увеличением изображения. Недавно компания Samsung анонсировала выпуск 64-мегапиксельного сенсора для камер смартфонов. Производители конечных устройств начнут активно использовать его уже на протяжении ближайших недель. Но это далеко не предел.

По словам известного инсайдера UniverseIce, в следующем году на рынке начнут появляться смартфоны, оснащённые камерами со 108-мегапиксельным сенсором и 10-кратным оптическим увеличением. И хотя это может звучать маловероятным, предыдущие заявления о появлении смартфонов с 65-мегапиксельными камерами в середине 2019 года действительно подтверждаются.

Пока не уточняется, какой производитель сенсоров выведет на рынок такой датчик. Можно предположить, что это снова будет Samsung. Также не уточняется, какая технология будет использоваться в таком сенсоре. Современные 48- и 64-мегапиксельные сенсоры для смартфонов используют технологию 4-в-1, когда четыре соседних пикселя объединяются в один крупный пиксель для захвата большего количества света. Если такой же подход будет применяться и в новом датчике, то можно будет получать конечное изображение с разрешением 27 Мп, что тоже немало.

Что касается 10-кратного увеличения, то в данном случае речь идёт именно об оптическом увеличении без потерь качества, а не гибридном, которое используют сейчас некоторые производители смартфонов. Так что в этой отрасли также ожидается заметный прогресс.

Скорее всего, подробности о смартфоне со 108-мегапиксельной камерой и 10-кратным оптическим увеличением мы узнаем во время проведения выставки WMC 2020 в феврале следующего года. Хотя утечки могут появиться и раньше.



