Бум на "Нокиа". Почему мир гоняется за 8800-й моделью

Кому нужен старый кнопочный телефон из далеких нулевых? Экраны маленькие - кино не посмотришь, карты памяти хватает лишь на список контактов. Новые приложения не загрузишь, даже музыку и ту толком не "закачаешь".

Откуда тогда в Украине вдруг появился огромный спрос на ретро-"трубки"? На каждом столбе объявления: "Куплю Nokia 8800. Дорого". И это "дорого" сегодня превышает цены модных айфонов.

В чем секрет такой стоимости, мы узнали у Тараса Семана, мастера по ремонту мобильных телефонов.

Версия 1. Не на запчасти, а для души

- Не поверите, но даже сегодня Nokia 8800 в первую очередь телефон премиум-класса. В далеком 2005 году, когда он только появился на рынке, считался чем-то вроде "Майбаха" среди белых "Мерседесов". Мой дядя в то время работал начальником МРЭО, и иметь такой мобильник - было обязательным. Если же его нет, значит что-то ты делаешь не так, на такой должности и без Nokia 8800 - не комильфо, - рассказывает Тарас Семан.

По словам нашего собеседника, такой мобильник сам говорил за своего обладателя.

- На сегодняшний день классическая Nokia 8800 как телефон, не как гаджет, а для прямого своего назначения, хорошо укомплектован, и что самое важное - качественный. В нем лишь два минуса - маленькая емкость батарейки и плохой динамик. В остальном он идеальный, - считает наш собеседник. - Сейчас этот мобильник - как дань прошлому. Ностальгия. Да кто втайне не мечтал хотя бы подержать в руках этот дорогущий имиджевый телефон?!

Версия 2. Без слежки

Эта версия похожа на киношный сюжет, но имеет право на жизнь. Еще 4 года назад появилась новость - кнопочные Nokia пользуются большим спросом у представителей криминалитета в Великобритании. Старенькие телефоны нельзя отследить, как новомодные айфоны, поэтому долго на прилавке у скупщиков не залеживаются.

В отечественных реалиях Nokia 8800 якобы популярна среди заключенных. Телефоны скупают и передают в места лишения свободы, чтобы "пацаны попонтовались".

Версия 3. Фанаты голливудского кино

Эта теория переплетается со второй. Nokia 8800 увековечена в некоторых кассовых фильмах, где телефону отвели не последнюю роль. Самое яркое появление мобильника в ленте "Джон Уик". Заказы и сообщения приходят всем киллерам в фильме именно на этот телефон. И Nokia 8800 - это как неотъемлемая часть имиджа убийц. Интересно, что единственный в картине, у кого айфон, - главарь наемников.

Джейсон Стэтхэм с легендарной Nokia. Фото: кадр из фильма

Фанаты и зрители по всему миру разорвали форумы, обсуждая данную тему. Единогласно пришли к выводу - сценаристы тем самым подчеркнули классовую принадлежность. Продукция "яблочной" компании - как символ колоссальной власти: одно касание пальца по дисплею - и толпа вооруженных "нокиями" киллеров застывает.

Также этот телефон сыграл одну из "главных ролей" в фильме "Адреналин" с Джейсеном Стэйтемом в дуэте. И был под стать дерзкому персонажу.

Версия 4. Золотоискатели

Тарас Семан поделился с "КП" в Украине" еще одной версией, на этот раз прозаической, хотя звучит она не совсем убедительно.

- Лет 5 назад стали появляться видео­ролики в интернете о том, что почти в каждом мало-мальски дорогом телефоне есть золотые элементы - кнопки, контакты, ободки экрана и прочее. Давались инструкции, как аккуратно и правильно извлечь драгметаллы, - рассказывает Тарас. - Зачем? Да просто так - круто же потом рассказывать, что достал частички золота из мобильника. И угадайте, в каком телефоне, как уверяют эти же "специалисты", больше всего деталей из драгоценного металла? Именно в Nokia 8800.

На наш взгляд, платить тысячи гривен за крупинку золота расточительно и никак не окупается.

Версия 5. Новый вид коллекционеров

Разбираясь в этой "кнопочной" истории, "КП" в Украине" наткнулась на интересное объявление.

"Добрый день, уважаемая публика. Разрешите представиться, меня зовут Виталий. Я уже 5-й год занимаюсь профессионально тем, что помогаю людям найти старые добрые телефоны Nokia. Да не простые телефоны, а премиум-сегмента. А именно серии Nokia 8800"

Как оказалось, Виталий типа брокер у коллекционеров ретро-телефонов. К сожалению, выйти с ним на связь не удалось, но в его объявлении есть ответы на вопрос - зачем кому-то старенький телефон.

"Потому что нет в современных сенсорных телефонах, если можно так выразиться, души. Они похожи один на другого как близнецы. Нет индивидуальности и смелости дизайнерских решений. О каких-то технических инновациях я уже даже молчу. Сейчас все ушли с головой в погоню за мегапикселями, гигабайтами, процессорами и дюймами. Но разве это то, что может восхитить до глубины души?!" - рассуждает Виталий.

Судя по тексту, брокер ищет необходимый телефон по всему миру и даже участвует в торгах на открытых аукционах. Есть те, кто просто фанатеет по ретро-связи, а есть те, кто собирает коллекцию именно Nokia - или конкретной линейки, или конкретного производителя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Позволить себе этот телефон мог не каждый

Модель-8800 появилась сразу в трех цветах, в классическом корпусе стоила почти 1500 долларов, а в черном цвете - 2100 долларов. Позволить себе этот телефон мог далеко не каждый даже хорошо зарабатывающий человек, но спрос был.

Производители расширили линейку серии 8800, и появились телефоны еще дороже и круче - инкрустированные бриллиантами, сапфирами и с золотым покрытием корпуса.

Конкретные модели Nokia выпускались в разных странах. Классическая - 8800 - производилась в Германии, оттуда же линейка Nokia 8800 Sirocco. А вот Nokia 8800 Sirocco Gold выпускали также и на заводе в Корее, после и модель Nokia 8800 Arte.

Встречаются и телефоны с незамысловатой надписью "made by nokia" - нет, не подделка. Они производились на заводах, которые не принадлежали Nokia, но выполняли заказ под контролем компании.

Все остальные считаются подделками. Причем самые некачественные копии имели надпись: "Сделано в Финляндии" - как ни парадоксально. Да, Nokia - финская компания, но в Скандинавии "трубки" не собирали. То же самое касается и китайских версий. Сегодня купить подделку родом из-под Небесной можно всего за 70 грн, но ряды уникальной коллекции она едва ли пополнит.

Корпус Nokia 8800 Arte изготавливали полностью из золота и инкрустировали бриллиантами.





Звонок скупщику

Цены гораздо ниже

Магию Nokia 8800 нынешняя молодежь не поймет. Но еще 14 лет назад этот телефон считался мегапрестижным. Но и сегодня цена на ретро-"трубку" начинается от 2800 грн и заканчивается где-то в пределах 30 000 грн.

Корреспондент "КП" в Украине" позвонил скупщику под предлогом продать Nokia 8800, классический в черном цвете. В объявлении, которому уже 6 лет, сказано, что покупают лишь оригиналы и цена, как всегда - "дорого".

- Работает? - тут же спрашивает скупщик.

- Работает, каждый день пользуюсь.

- Ну, если это самая первая модель, то не так уж и много могу предложить.

- За сколько купите?

- А коробочка есть?

- Нет, но зарядное устройство имеется.

- Ну тогда - 700 грн. С коробкой было бы чуть дороже.

- А я видела объявления, где продают за 2800 минимум.

(На том конце провода лишь иронично хихикнули.)

- За такую цену я куплю у вас модель Arte, ее сейчас и ищу для своих клиентов.

- Так вы потом их перепродаете?

- Люди просят найти им старые Nokia, я и ищу, работа у меня такая.

Источник: kp.ua

