Бум на "Нокиа". Почему мир гоняется за 8800-й моделью

Кому нужен старый кнопочный телефон из далеких нулевых? Экраны маленькие - кино не посмотришь, карты памяти хватает лишь на список контактов. Новые приложения не загрузишь, даже музыку и ту толком не "закачаешь".
Откуда тогда в Украине вдруг появился огромный спрос на ретро-"трубки"? На каждом столбе объявления: "Куплю Nokia 8800. Дорого". И это "дорого" сегодня превышает цены модных айфонов.
В чем секрет такой стоимости, мы узнали у Тараса Семана, мастера по ремонту мобильных телефонов.
Версия 1. Не на запчасти, а для души
- Не поверите, но даже сегодня Nokia 8800 в первую очередь телефон премиум-класса. В далеком 2005 году, когда он только появился на рынке, считался чем-то вроде "Майбаха" среди белых "Мерседесов". Мой дядя в то время работал начальником МРЭО, и иметь такой мобильник - было обязательным. Если же его нет, значит что-то ты делаешь не так, на такой должности и без Nokia 8800 - не комильфо, - рассказывает Тарас Семан.
По словам нашего собеседника, такой мобильник сам говорил за своего обладателя.
- На сегодняшний день классическая Nokia 8800 как телефон, не как гаджет, а для прямого своего назначения, хорошо укомплектован, и что самое важное - качественный. В нем лишь два минуса - маленькая емкость батарейки и плохой динамик. В остальном он идеальный, - считает наш собеседник. - Сейчас этот мобильник - как дань прошлому. Ностальгия. Да кто втайне не мечтал хотя бы подержать в руках этот дорогущий имиджевый телефон?!
Версия 2. Без слежки
Эта версия похожа на киношный сюжет, но имеет право на жизнь. Еще 4 года назад появилась новость - кнопочные Nokia пользуются большим спросом у представителей криминалитета в Великобритании. Старенькие телефоны нельзя отследить, как новомодные айфоны, поэтому долго на прилавке у скупщиков не залеживаются.
В отечественных реалиях Nokia 8800 якобы популярна среди заключенных. Телефоны скупают и передают в места лишения свободы, чтобы "пацаны попонтовались".
Версия 3. Фанаты голливудского кино
Эта теория переплетается со второй. Nokia 8800 увековечена в некоторых кассовых фильмах, где телефону отвели не последнюю роль. Самое яркое появление мобильника в ленте "Джон Уик". Заказы и сообщения приходят всем киллерам в фильме именно на этот телефон. И Nokia 8800 - это как неотъемлемая часть имиджа убийц. Интересно, что единственный в картине, у кого айфон, - главарь наемников.
Фанаты и зрители по всему миру разорвали форумы, обсуждая данную тему. Единогласно пришли к выводу - сценаристы тем самым подчеркнули классовую принадлежность. Продукция "яблочной" компании - как символ колоссальной власти: одно касание пальца по дисплею - и толпа вооруженных "нокиями" киллеров застывает.
Также этот телефон сыграл одну из "главных ролей" в фильме "Адреналин" с Джейсеном Стэйтемом в дуэте. И был под стать дерзкому персонажу.
Версия 4. Золотоискатели
Тарас Семан поделился с "КП" в Украине" еще одной версией, на этот раз прозаической, хотя звучит она не совсем убедительно.
- Лет 5 назад стали появляться видеоролики в интернете о том, что почти в каждом мало-мальски дорогом телефоне есть золотые элементы - кнопки, контакты, ободки экрана и прочее. Давались инструкции, как аккуратно и правильно извлечь драгметаллы, - рассказывает Тарас. - Зачем? Да просто так - круто же потом рассказывать, что достал частички золота из мобильника. И угадайте, в каком телефоне, как уверяют эти же "специалисты", больше всего деталей из драгоценного металла? Именно в Nokia 8800.
На наш взгляд, платить тысячи гривен за крупинку золота расточительно и никак не окупается.
Версия 5. Новый вид коллекционеров
Разбираясь в этой "кнопочной" истории, "КП" в Украине" наткнулась на интересное объявление.
"Добрый день, уважаемая публика. Разрешите представиться, меня зовут Виталий. Я уже 5-й год занимаюсь профессионально тем, что помогаю людям найти старые добрые телефоны Nokia. Да не простые телефоны, а премиум-сегмента. А именно серии Nokia 8800"
Как оказалось, Виталий типа брокер у коллекционеров ретро-телефонов. К сожалению, выйти с ним на связь не удалось, но в его объявлении есть ответы на вопрос - зачем кому-то старенький телефон.
"Потому что нет в современных сенсорных телефонах, если можно так выразиться, души. Они похожи один на другого как близнецы. Нет индивидуальности и смелости дизайнерских решений. О каких-то технических инновациях я уже даже молчу. Сейчас все ушли с головой в погоню за мегапикселями, гигабайтами, процессорами и дюймами. Но разве это то, что может восхитить до глубины души?!" - рассуждает Виталий.
Судя по тексту, брокер ищет необходимый телефон по всему миру и даже участвует в торгах на открытых аукционах. Есть те, кто просто фанатеет по ретро-связи, а есть те, кто собирает коллекцию именно Nokia - или конкретной линейки, или конкретного производителя.
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Позволить себе этот телефон мог не каждый
Модель-8800 появилась сразу в трех цветах, в классическом корпусе стоила почти 1500 долларов, а в черном цвете - 2100 долларов. Позволить себе этот телефон мог далеко не каждый даже хорошо зарабатывающий человек, но спрос был.
Производители расширили линейку серии 8800, и появились телефоны еще дороже и круче - инкрустированные бриллиантами, сапфирами и с золотым покрытием корпуса.
Конкретные модели Nokia выпускались в разных странах. Классическая - 8800 - производилась в Германии, оттуда же линейка Nokia 8800 Sirocco. А вот Nokia 8800 Sirocco Gold выпускали также и на заводе в Корее, после и модель Nokia 8800 Arte.
Встречаются и телефоны с незамысловатой надписью "made by nokia" - нет, не подделка. Они производились на заводах, которые не принадлежали Nokia, но выполняли заказ под контролем компании.
Все остальные считаются подделками. Причем самые некачественные копии имели надпись: "Сделано в Финляндии" - как ни парадоксально. Да, Nokia - финская компания, но в Скандинавии "трубки" не собирали. То же самое касается и китайских версий. Сегодня купить подделку родом из-под Небесной можно всего за 70 грн, но ряды уникальной коллекции она едва ли пополнит.
Звонок скупщику
Цены гораздо ниже
Магию Nokia 8800 нынешняя молодежь не поймет. Но еще 14 лет назад этот телефон считался мегапрестижным. Но и сегодня цена на ретро-"трубку" начинается от 2800 грн и заканчивается где-то в пределах 30 000 грн.
Корреспондент "КП" в Украине" позвонил скупщику под предлогом продать Nokia 8800, классический в черном цвете. В объявлении, которому уже 6 лет, сказано, что покупают лишь оригиналы и цена, как всегда - "дорого".
- Работает? - тут же спрашивает скупщик.
- Работает, каждый день пользуюсь.
- Ну, если это самая первая модель, то не так уж и много могу предложить.
- За сколько купите?
- А коробочка есть?
- Нет, но зарядное устройство имеется.
- Ну тогда - 700 грн. С коробкой было бы чуть дороже.
- А я видела объявления, где продают за 2800 минимум.
(На том конце провода лишь иронично хихикнули.)
- За такую цену я куплю у вас модель Arte, ее сейчас и ищу для своих клиентов.
- Так вы потом их перепродаете?
- Люди просят найти им старые Nokia, я и ищу, работа у меня такая.
Источник: kp.ua