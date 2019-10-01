В SIM-картах нашли опасную уязвимость

В SIM-картах найдена уязвимость WIBattack, позволяющая управлять основными функциями смартфона через SMS-сообщение. Уведомления поступают на SIM-картах, если те не имеют специально настроенных функций безопасности. Об этом сообщает Лига.Tech.

С помощью уязвимости злоумышленники могут отправлять разные команды, получать доступ к звонкам и местоположению пользователей, а также перенаправлять их на фишинговые сайты с неверной информацией о стоимости услуг связи.

Исследователи из организации Ginno Security Lab, обнаружившее уязвимость, считают, что количество подобных телефонов с SIM-картами насчитывает "сотни миллионов".

Ginno Security Lab уже проинформировала Ассоциацию GSM об этой опасности. Это торговая организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру.

Ранее специалисты в области кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость в SIM-картах, которая позволяет при помощи SMS-сообщений взломать практически любой смартфон и следить за его владельцем.