Samsung создает безрамочные телевизоры

Компания Samsung готовится представить новую линейку телевизоров Zero Bezel. Производитель уже зарегистрировал товарный знак в базе EUIPO, так что устройства точно выйдут на рынок.

Ожидается, что новая линейка дебютирует на CES 2020 в начале января. Подробностей почти нет. Предполагается, что это будут телевизоры QLED. Кроме того, сама заявка на регистрацию описывает не только телевизоры, но и мониторы, так что линейка устройств может быть весьма широкой.

Что касается главной особенности, она явно дала имя всей линейке: телевизоры и мониторы будут иметь очень тонкие рамки. Вполне возможно, Samsung будет продвигать свои новинки, как безрамочные.

