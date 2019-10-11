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IT-Индустрия
Гаджеты
11 октября 19, 12:39
Показан первый смартфон с двумя камерами по 48 Мп
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Этим телефоном стал Elephone.

Многие современные смартфоны оснащаются камерами высокого разрешения — но речь обычно лишь об основном сенсоре в составе модуля. В сети появились первые изображения и ключевые характеристики неанонсированного гаджета, который, по слухам, будет оснащён сразу двумя 48-мегапиксельными датчиками с возможностью съёмки 3D-изображений.

По данным сетевых источников, первым производителем, который выпустит камерофон с двумя сенсорами высокого разрешения, станет Elephone. Инсайдеры сообщают, что новинка получит 6,5-дюймовый стереоскопический дисплей с разрешением FUll HD+ и отверстием для селфи-камеры, который будет отображать трёхменную картинку без использования специальных очков. Двойной модуль основной камеры гаджета также сможет снимать 3D-изображения. 

Судя по опубликованным рендерам, смартфон оснастят сканером отпечатков пальцев на задней крышке, портом USB Type-C и стеклянной задней крышкой с градиентной заливкой. Подробные спецификации, коммерческое название, дата выхода и цена устройства производителем не объявлены. Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила недорогой смартфон Redmi 8 с двумя камерами.
bigmir.net
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